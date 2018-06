J. Figeľ: EÚ má miliardy na podporu náboženskej slobody vo svete

Medzi krajiny, ktoré vo väčšej miere podporujú slobodu náboženstva na východe, patrí aj Maďarsko.

Bratislava 25. júna (TASR) – Osobitný vyslanec EÚ pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ Ján Figeľ potvrdil zvýšenie podpory Európskej únie pre prenasledovaných kresťanov. Podľa neho sa v posledných rokoch začína do veľkej miery otvárať podpora náboženskej slobody.



"V minulom sedemročnom období bol prvýkrát vytvorený Európsky nástroj pre podporu demokracie ľudských práv, spravuje asi 15 miliárd eur, kde náboženská sloboda je komponentom, pre ktorý je finančná podpora tiež určená," povedal Figeľ počas tlačovej besedy na medzinárodnom seminári Pomoc prenasledovaným pre náboženské presvedčenie v Bratislave.



Medzi krajiny, ktoré vo väčšej miere podporujú slobodu náboženstva na východe, patrí aj Maďarsko. "Rozbehli sme program, ktorý sa v preklade volá Maďarsko pomáha, a pomáha priamo prenasledovaným kresťanom," konštatoval zástupca štátneho tajomníka Maďarska pre pomoc prenasledovaným kresťanom vo svete Tristan Azbej. Ide zároveň o prvý program, keď sa angažuje priamo vláda určitej krajiny a cielene pomáha tým komunitám, ktoré to najviac potrebujú.



Podľa Figeľa je súčasná kríza taktiež príležitosťou k zmene postoja. "Je to výzva nielen pre Úniu v Bruseli, ale pre členské štáty vrátane Slovenska, aby si tak ako Maďarsko vytvorili štruktúry a predpoklady pre účinnejšiu pomoc prenasledovaným," povedal Figeľ. Slovensko nevidí ako pozorovateľa, ale aktéra, ktorý vďaka tomu čo má, pomáha tým, ktorí slobodu nemajú.