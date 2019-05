J. Figeľ tvrdí, že nepožiadal o ochranku

Ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) som 7. mája iniciatívne informoval o aktuálnej situácii okolo pakistanskej kresťanky Asie Bibi, ktorá v ten deň pricestovala do Kanady.

Bratislava 20. mája (TASR) - Osobitný vyslanec Európskej únie (EÚ) pre podporu náboženskej slobody vo svete Ján Figeľ nepožiadal o pridelenie ochranky. Uviedol to v reakcii na informácie z brannobezpečnostného parlamentného výboru, kde hovorili, že aj on požiadal o ochranku. Poslanci sa téme venovali preto, že riešili ochranku expremiéra Roberta Fica.



"Ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD) som 7. mája iniciatívne informoval o aktuálnej situácii okolo pakistanskej kresťanky Asie Bibi, ktorá v ten deň pricestovala do Kanady. Vzhľadom na vážnosť doterajších udalostí okolo jej prípadu som takéto informovanie považoval za zodpovedné a preventívne konanie. O pridelenie ochrany som nepožiadal," vyhlási Figeľ.



Saková ho, ako tvrdí Figeľ, dala do priameho kontaktu s Úradom na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií. "Svoje poznatky som 13. mája objasnil priamo vedeniu úradu. Je na kompetentných orgánoch, aby bezpečnostnú situáciu a riziká v súvislosti s medzinárodným terorizmom monitorovali, vyhodnocovali a včas prijímali potrebné opatrenia," doplnil Figeľ.



Expredseda KDH tiež uvádza, že vzhľadom na jeho medzinárodné pôsobenie od roku 2016 a prácu na citlivých prípadoch prenasledovaných osôb v zložitých pomeroch niektorých štátov sa opakovane dostal do pozornosti militantných extrémistických skupín.