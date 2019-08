J. Kiššová nebude kandidovať na šéfku SaS, na kongers dôvod nevidí

Prečítajte si aj: Sulík zvolal mimoriadny kongres SaS, chce si potvrdiť pozíciu predsedu

Bratislava 5. augusta (TASR) - Podpredsedníčka SaS Jana Kiššová nebude kandidovať na post predsedníčky SaS na mimoriadnom kongrese, ktorý na september zvolal súčasný líder strany Richard Sulík. Na zvolanie kongresu Kiššová dôvod nevidí, energiu by mali podľa nej venovať blížiacim sa voľbám a občanom. Sulík plánuje na kongrese odstúpiť z funkcie predsedu strany a opätovne kandidovať.zdôraznila pre TASR Kiššová s tým, že nevie ani o prípadnom protikandidátovi. Myslí si, že Sulík má riadny mandát do roku 2020.Podľa Kiššovej prípadná operatívna kritika a sebakritika posúvajú stranu vpred, nevidí však žiadne dôvody na zvolanie kongresu alebo umelé predlžovanie si mandátu predsedu.Svoju kandidatúru vylúčila aj predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová. Téma mimoriadneho kongresu podľa jej slov nebola predmetom predsedníctva ani Republikovej rady SaS.zdôraznila.Blahová nevidí dôvod na potvrdzovanie Sulíkovho mandátu pred voľbami.zdôraznila v súvislosti s mimoriadnym snemom. Poznamenala, že nevie o žiadnych nezhodách či kritike vnútri strany, ktoré by k Sulíkovmu rozhodnutiu viedli.Ďalší člen strany Alojz Baránik v reakcii pre TASR uviedol, že je správne, ak si chce Sulík vyžiadať silný mandát na post predsedu strany. Je podľa neho na zvážení, či existuje niekto iný, kto by bol lepším lídrom. Baránik sa o funkciu šéfa SaS nebude uchádzať.Člen poslaneckého klubu SaS Martin Klus povedal, že Sulík bol preňho jednoznačným lídrom do volieb.zdôraznil.Ako možný Sulíkov protikandidát sa spomínal podpredseda SaS Ľubomír Galko, ktorý po júnovom kongrese kandidatúru nevylúčil. Teraz hovorí, že zvolanie mimoriadneho kongresu ho prekvapilo.Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová rešpektuje rozhodnutie Sulíka, nechce ho však komentovať, keďže má do 31. decembra pozastavené členstvo v strane. O pozastavení jej členstva rozhodla Republiková rada SaS na jej žiadosť.Sulík sa rozhodol zvolať na 7. septembra mimoriadny kongres, na ktorom sa bude voliť nový predseda strany. Upozornil na to portál Aktuality.sk. Týmto krokom si chce Sulík potvrdiť svoju pozíciu.