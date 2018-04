J. Kuciak a M. Kušnírová sa stanú čestnými občanmi Žiliny

Na pondelkovom zasadnutí o tomto kroku rozhodli poslanci žilinského mestského zastupiteľstva.

Žilina 24. apríla (TASR) – Žilina udelí zavraždenému novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke Martine Kušnírovej Čestné občianstvo mesta Žilina in memoriam. Na pondelkovom zasadnutí o tom rozhodli poslanci žilinského mestského zastupiteľstva (MsZ).



S návrhom prišlo 28 z 31 poslancov. "Úkladné zavraždenie investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej priviedlo na námestia slovenských miest viac ako 100.000 rozhorčených ľudí, ktorí sa vyslovili, že chcú žiť na slušnom Slovensku a zároveň vyjadrili úctu Jánovi za jeho odvahu zverejňovať informácie o pochybeniach mocných. Poslanci MsZ v Žiline vyjadrujú úprimnú sústrasť rodinám pozostalých a verejne sa hlásia sa k hodnotám, ktoré vyznával a žil Ján Kuciak," uviedli poslanci v predloženom návrhu uznesenia.



Podľa poslanca MsZ Petra Ničíka majú byť poslanci osobnostným vzorom ako verejní činitelia. "Veľmi dôležitá je morálka a morálne hodnoty. To, že Ján Kuciak žil v pravde, nebál sa a verejne odhaľoval pochybenia mocných, k tomu by sme sa chceli aj my prihlásiť. Pretože aj my by sme chceli byť nádejou a príkladom, že na Slovensku sa dá žiť slušne, čestne a normálne," povedal Ničík.



"Vnímam tento návrh ako návrh, ktorý prichádza zo strany poslancov. Na jednej strane mu rozumiem, na druhej strane si myslím, že by sa mu dali vytknúť nejaké veci. Ale rešpektujem rozhodnutie poslancov. A nebudem určite tým, ktorý nepodpíše toto uznesenie," dodal primátor Žiliny Igor Choma.



Telá zavraždeného novinára portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho priateľky Martinu Kušnírovú našla polícia 25. februára v rodinnom dome vo Veľkej Mači v okrese Galanta.