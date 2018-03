J. Marušiak: KDH za svojho šéfa uprednostnilo overeného človeka

Podľa Marušiaka sa staronový predseda bude snažiť KDH aj naďalej posúvať preč od prílišnej religiozity

Bratislava 17. marca (TASR) - Alojz Hlina Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) revitalizoval a pritom si udržal silné regionálne štruktúry. Práve vďaka tomu na sobotňajšom sneme opäť získal post predsedu. Pre TASR to povedal politológ Juraj Marušiak.



Viac než stohlasový náskok pred porazeným Richardom Vašečkom podľa Marušiaka naznačuje, že členovia hnutia pred nováčikom uprednostnili overeného človeka. Hlina stranu priviedol k úspechu v župných voľbách a nad hranicu zvoliteľnosti v prieskumoch.



Podľa Marušiaka sa staronový predseda bude snažiť KDH aj naďalej posúvať preč od prílišnej religiozity. Potvrdil, že voľba Hlinu môže znamenať odchod starých štruktúr KDH. "Treba si však uvedomiť, že práve oni dostali KDH mimo parlamentu," doplnil.



Marušiak sa neobáva, že by Hlina ako predseda mohol poškodiť šance KDH na predvolebnú alebo povolebnú spoluprácu s opozičnými stranami SaS a OĽaNO. "Je otázne, či je toto smer, ktorým sa chce hnutie vydať. KDH má špecifický elektorát, pre ktorý by napríklad spolupráca so stranou SaS bola skôr kontraproduktívna," ukončil.