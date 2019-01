J. Menyhárt odovzdal podpisy pre svoju prezidentskú kandidatúru

Priznáva však, že kým bol Bárdos v predchádzajúcich prezidentských voľbách jediným Maďarom, v tohtoročných voľbách sú dvaja.

Bratislava 28. januára (TASR) – Predseda mimoparlamentnej Strany maďarskej komunity (SMK) József Menyhárt odovzdal v pondelok hárky s 26.800 podpismi na svoju prezidentskú kandidatúru. Menyhárt uviedol, že chce byť hlasom Maďarov žijúcich na Slovensku a presadzovať chce témy, ktoré ich trápia.



"Toľko hlasov, čo sme teraz vyzbierali, to je už vážna agenda. Ako ostatní obyvatelia Slovenska sme rovnocenní. Pred piatimi rokmi stál v prezidentských voľbách Gyula Bárdos, teraz tam budem maďarským hlasom ja," vyhlásil Menyhárt.



Priznáva však, že kým bol Bárdos v predchádzajúcich prezidentských voľbách jediným Maďarom, v tohtoročných voľbách sú dvaja. Okrem Menyhárta aj podpredseda Národnej rady SR a šéf Mosta-Híd Béla Bugár. Predseda SMK na otázku, či vidí svoje šance v boji o prezidentské kreslo reálne, povedal, že "uvidíme, ideme do toho." Kto zvíťazí v tohtoročných prezidentských voľbách, musí podľa Menyhárta spraviť Slovensko slušným.



Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.