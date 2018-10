J. Mikas: Slovensko je v zaočkovanosti proti chrípke na chvoste EÚ

Príčinou nízkej ochoty Slovákov očkovať sa je podľa hlavného hygienika vnímanie chrípky ako banálneho ochorenia, ako aj strach z nežiaducich účinkov.

Bratislava 17. októbra (TASR) - Slovensko je hlboko pod úrovňou Európskej únie v zaočkovanosti proti chrípke. Na Výbore Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo to v stredu vyhlásila predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková spolu s hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom.



Ako informovali, za posledné roky sa počet Slovákov zaočkovaných proti chrípke nemení a ide stále o nízke číslo. "Musíme konštatovať, že za posledných päť až šesť rokov máme úroveň zaočkovanosti okolo 4,5 percenta, čo je veľmi nízke číslo, pretože v západných krajinách je to 30 percent. To znamená, že máme čo doháňať," uviedol Mikas.



Príčinou nízkej ochoty Slovákov očkovať sa je podľa hlavného hygienika vnímanie chrípky ako banálneho ochorenia, ako aj strach z nežiaducich účinkov. "Vidím priestor v informovaní, edukácii verejnosti i zdravotníckych pracovníkov o komplikáciách chrípky. Dôležité je, aby lekár a zdravotnícky personál išiel príkladom a dal sa zaočkovať," priblížil Mikas.



Krištúfková dodala, že každoročne následkom chrípky dochádza k zhoršeniu rôznych ochorení, a tým aj k neželaným úmrtiam. Okrem toho prichádzajú podľa nej aj ekonomické dôsledky chrípky, keď sa niekoľko školských zariadení musí z dôvodu chrípkovej epidémie zatvoriť a rodičia musia ostať s deťmi doma.



Na Slovensku hradia očkovanie proti chrípke všetky zdravotné poisťovne. Najvhodnejší čas na očkovanie je počas jesenných aj zimných mesiacov až do objavenia sa epidémie chrípky.