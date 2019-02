J. Naď: Ministerstvo obrany zavádza pri dronoch zbytočnú byrokraciu

Odborník na oblasť obrany z hnutia OĽaNO tvrdí, že udeľovanie povolení na použitie a záznam pomocou takýchto prístrojov by mohol byť jednoduchší.

Bratislava 8. februára (TASR) - Opatrenia Ministerstva obrany (MO) SR v súvislosti s používaním bezpilotných lietadiel alebo dronov považuje odborník na oblasť obrany z hnutia OĽaNO Jaroslav Naď za nezmysel a šikanu podnikateľov. Rezort obrany podľa neho zavádza zbytočnú byrokraciu.



Tvrdí, že udeľovanie povolení na použitie a záznam pomocou takýchto prístrojov by mohol byť jednoduchší. Podľa jeho slov by mohol fungovať napríklad prostredníctvom online aplikácie, do ktorej sa používateľ vopred prihlási, dostane odpoveď o zaregistrovaní sa a môže lietať. Kritizuje tak zdĺhavé opatrenia a byrokraciu, ktoré ministerstvo zavádza do procesu.



Ozrejmil, že na používanie bezpilotných lietadiel je už v súčasnosti potrebné povinné zmluvné poistenie, letecký preukaz, registrácia dronov a podľa jeho slov aj pomerne finančne nákladná licencia. Celkový proces vybavenia trvá asi pol roka, čo považuje za európsky štandard. Tvrdí, že rezort do tohto procesu vstupuje nezmyselnými opatreniami a predlžuje ho zbytočnou duplikáciou povinností a potvrdení medzi úradmi.



Kritizuje aj Žiadosť o letecké filmovanie a fotografovanie. Ide o formulár, ktorý žiadateľ vyplní pred natáčaním, pričom musí uviesť, kadiaľ bude s dronom lietať, rovnako aj súhlasy majiteľov dotknutých pozemkov. Podľa Naďa rezort označuje prvotný materiál z takéhoto natáčania za utajovaný a je potrebné poslať ho na preskúmanie topografickému ústavu. "Toto je unikátny proces, ktorý nemá obdobu nikde, iba u nás."



Za nezmysel považuje aj vyjadrenia rezortu o potrebe bezpečnostných previerok na letecké snímanie, a to aspoň na stupni dôverné. "Svojvoľne, nad rámec legislatívy odbor špecializovanej štátnej správy zaslal upozornenie slovenským firmám, že musia mať previerku minimálne na stupeň dôverné. Inak nedostanú povolenie," zhrnul s tým, že rezort tak mal zavádzať desiatky firiem, keďže nie sú potrebné.