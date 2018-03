Reakcie KOALIČNÝCH politikov na rozhodnutie prezidenta Kisku

B. Bugár: Na predčasné voľby zatiaľ nevidím dôvod

Bratislava 20. marca (TASR) - Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko berie rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku na vedomie a akceptuje ho. Po oboznámení sa s detailmi jeho výhrad sa bude vedieť SNS lepšie vyjadriť. Dankovo stanovisko TASR sprostredkoval jeho hovorca Tomáš Kostelník.Líder koaličného Mostu-Híd Béla Bugár zatiaľ nevidí dôvod na predčasné voľby, keďže 79 poslancov NR SR jasne vyjadrilo podporu novej vláde. O ďalšom postupe sa popoludní poradí Koaličná rada. Povedal to novinárom potom, ako prezident Andrej Kiska odmietol vymenovať novú vládu Petra Pellegriniho (Smer-SD) a dezignovaného premiéra požiadal o nový návrh ministrov.V súvislosti s tým, že jednou z problematických nominácií mal byť Jozef Ráž ml. na post ministra vnútra, Bugár zdôraznil, že jeho strana tohto človeka akceptovala. Nevie ani o tom, že by problémom pre prezidenta mali byť navrhovaní vicepremiér pre investície Richard Raši (Smer-SD) a zotrvanie Jána Richtera (Smer-SD) na poste ministra práce.uistil.To, že by cieľom Kisku bolo vytvorenie úradníckej vlády, si Bugár nemyslí.dodal. Predstavitelia Smeru-SD sa zatiaľ k situácii nevyjadrili.Dezignovaný premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) bude mať pri výbere nových kandidátov na ministrov ťažkú úlohu, lebo nároky prezidenta Andreja Kisku je dosť ťažké naplniť. Pre TASR to uviedol prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, podľa ktorého je možné, že Smer-SD sa rozhodne ísť cestou predčasných volieb.pripustil Paška.Myslí si totiž, že ak by Smer-SD musel menovať do vlády odborníkov, ktorí nemajú žiaden vzťah k súčasným štruktúram Smeru-SD, znamenalo by to, že si strana nemôže uplatniť svoje právo zúčastniť sa na vládnutí svojimi nominantami, napriek tomu, že zvíťazili výrazne vo voľbách.Krajská šéfka Smeru-SD nominovaná na ministerku kultúry Ľubica Laššáková rešpektuje rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať novú vládu navrhnutú dezignovaným premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD).dodala Laššáková.Prezident Kiska oznámil, že nevymenuje novú vládu v zložení, v akom ju navrhol Peter Pellegrini (Smer-SD). Dezignovanému premiérovi zároveň tlmočil konkrétne výhrady a požiadal ho, aby do piatka (23.3.) navrhol novú zostavu nominantov na členov kabinetu.Kandidát Smeru-SD na ministra vnútra Jozef Ráž mladší nateraz nebude rozsiahlo komentovať rozhodnutie prezidenta SR Andreja Kisku nevymenovať novú vládu navrhnutú Petrom Pellegrinim (Smer-SD).odkázal v písomnom stanovisku. Kiska pri rozhodnutí nevymenovať novú vládu nepriamo narážal aj na Ráža mladšieho. Povedal, že