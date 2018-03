J. Paška: SNS výmenu premiéra nežiada, termínov volieb sa spomína viac

Rozhodnutie o predčasných voľbách musí parlament prijať ústavným zákonom, teda minimálne 90 hlasmi.

Bratislava 14. marca (TASR) - Koaličná SNS nežiada výmenu premiéra, neuchádza sa o tento post a do týchto vecí nezasahuje. Je to medzi Mostom-Híd a Smerom-SD. Novinárom to povedal prvý podpredseda národniarov Jaroslav Paška, podľa ktorého sa ako termín prípadných predčasných parlamentných volieb spomína 7. júl aj 18. august 2018. Čaká sa však na definitívne rozhodnutie koaličných lídrov.



"Stále je možnosť, že isté riešenie môže priniesť aj zásadná rekonštrukcia vlády. Ak by sa aj koalícia zhodla na výmene premiéra, je otázka, či by vznikla dohoda s prezidentom na tom, že bude akceptovať osobu nového premiéra, ktorého by vymenoval," poznamenal Paška.



V súvislosti s termínom predčasných volieb predpokladá, že sa nebudú konať uprostred prázdnin. "Ja osobne som za čo najskorší termín," povedal Paška. Na druhej strane tvrdí, že pokiaľ Most-Híd funguje ako koaličný partner, necháva plynúť aktuálnu parlamentnú schôdzu, je potrebné vytvoriť priestor na pokračovanie spolupráce aj v predvolebnom období. "Sú totiž zákony, ktoré treba dotiahnuť," ozrejmil Paška.



Ak by sa konali predčasné voľby, SNS verí, že v nich dokáže presvedčiť aj na základe doteraz splnených programových sľubov. Paška spomínal ústavnú ochranu pôdy či 13. a 14. platy. "Máme sa čím prezentovať, nebojíme sa ísť do súťaže," dodal.



Rozhodnutie o predčasných voľbách musí parlament prijať ústavným zákonom, teda minimálne 90 hlasmi. Samotný zákon je pomerne jednoduchý. Hovorí o tom, že aktuálne volebné obdobie sa končí dňom parlamentných volieb, pričom obsahuje aj konkrétny termín ich konania.