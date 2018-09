J. Péč: Hidradenitídu možno úspešne liečiť

Na Slovensku je deväť špecializovaných pracovísk na liečbu hidradenitídy.

Bratislava 27. septembra (TASR) - Veľmi bolestivé a málo známe neinfekčné kožné ochorenie hidradenitída má viac spôsobov liečenia. Dôležitá je však u pacienta odvaha ísť s príznakmi k lekárovi a včasná diagnostika, uviedli to na štvrtkovej tlačovej konferencii v Bratislave odborníci z Univerzitnej nemocnice (UN) v Martine.



"Aj u nás lekárov to bola raritná choroba. Pritom existuje veľmi dlho, vraj jej ťažkú podobu mal aj Karol Marx. Sú tri štádiá ochorenia, od náznakov až po veľké ložiská na tele. Toto zápalové ochorenie vzniká v mieste potných žliaz, v podpazuší, na sedacej časti, v okolí pohlavných orgánov a u žien pod prsiami. Môže byť aj na tvári a chrbte. Teraz máme okolo 200 pacientov, dvaja nám už zomreli. Včasná biologická liečba liekmi býva veľmi účinná," konštatoval prednosta Dermatovenerologickej kliniky UN Juraj Péč.



Podľa neho najväčšie rizikové faktory tohto ochorenia sú fajčenie, obezita a nadmerné potenie. Prvé príznaky sa objavujú u mladých ľudí po puberte, vo veku 21 až 23 rokov. Ženy sú postihnuté dva- až päťkrát častejšie ako muži. Asi u tretiny pacientov je to dedičné ochorenie. Hidradenitída postihuje jedno percento dospelej populácie. Správne a včas je diagnostikovaných iba 19 percent prípadov. Keďže sa ochorenie prejavuje na chúlostivých miestach, ľudia sa o ňom hanbia hovoriť a nenavštívia lekára. Pre jeho nepríjemné prejavy má na život pacienta oveľa väčší vplyv ako napríklad psoriáza či veľký ekzém.



"Genetiku človek neovplyvní, ale môže prestať fajčiť aj zdravšie sa stravovať. Po vyliečení sa môže vrátiť do normálneho života," dodal Péč.



"Naším zámerom je zvýšiť povedomie u odbornej aj laickej verejnosti. Ľahšie formy hidradenitídy možno liečiť aj na iných ako špecializovaných pracoviskách. Dobre je, ak existuje spolupráca dermatológa s chirurgom. Keď sú otvorené hnisavé rany, už je to vážny stav. Odstraňujú sa chirurgickým zákrokom postihnutého ložiska kože," uviedol Marek Adámik z Chirurgickej kliniky a transplantačného centra UN.



Podobne ako jeho kolega i on pripomenul, že toto ochorenie je okrem bolesti aj veľmi nepríjemné pre pacienta, ktorý potrebuje psychickú podporu. To potvrdil pacient Pavol, ktorý od roku 2011 po otvorených príznakoch začal navštevovať lekárov.



"Vystriedal som viacerých aj odborných dermatológov, až som bol hospitalizovaný. Neprajem to nikomu prežiť, okrem bolesti som veľmi trpel aj psychicky. Oporou mi bola manželka a matka. Odporúčam všetkým nebrať na ľahkú váhu fajčenie a obezitu. Po siedmich rokoch hidradentitída takmer zmizla, ešte sa liečim injekciami. Môj stav sa veľmi zlepšil a normálne chodím do práce," povedal sa 33-ročný Pavol.



Na Slovensku je deväť špecializovaných pracovísk na liečbu hidradenitídy: dve v Bratislave, po jednom v Banskej Bystrici, Košiciach, Martine, Nitre, Nových Zámkoch, Prešove a Trenčíne.