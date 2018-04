Rajtár: Polícia začala stíhanie vo veci prevodu bytov

Poslanec NR SR očakáva, že policajti a dozoroví prokurátori odvedú pri vyšetrovaní týchto prípadov poctivú prácu, nedajú sa zastrašiť a ani kúpiť.

Bratislava 30. apríla (TASR) – Polícia začala trestné stíhanie vo veci prevodov bytov v dome Five Star Residence, kde trestné oznámenie podal poslanec Národnej rady (NR) SR Jozef Rajtár (SaS). TASR informovala hovorkyňa politickej strany SaS Katarína Svrčeková.



„Očakávame, že policajti a dozoroví prokurátori odvedú pri vyšetrovaní týchto prípadov poctivú prácu, nedajú sa zastrašiť a ani kúpiť,“ povedal Rajtár.



Svrčeková zaslala do redakcie TASR aj prefotené upovedomenie policajnej vyšetrovateľky, ktorá informuje oznamovateľa Rajtára a začatí trestného stíhanie vo veci. Okrem iného z neho vyplýva, že polícia vedie trestné stíhanie pre trestný čin skrátenia dane a poistného a stíhanie začala na základe dvoch oznámení Rajtára z decembra minulého roka.



„Poslanec Rajtár zhromaždil dostatok faktov na podanie trestného oznámenia a polícia uznala, že tieto fakty naozaj nasvedčujú tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestných činov podvodu a krátenia dane. Oba prípady súvisia s pochybnými prevodmi bytov v bytovom dome Five Star Residence,“ dodala Svrčeková.