J. Richter: Nezamestnanosť v SR by do konca roka mohla klesnúť pod 5 %

Bratislava 19. apríla (TASR) – Nezamestnanosť na Slovensku by v tomto roku mohla klesnúť pod 5 %. Očakáva to minister práce Ján Richter (Smer-SD). Podľa neho by sa pod pokračujúci pozitívny vývoj na trhu práce mohla podpísať rastúca ekonomika, ale aj vládne opatrenia.







"Sú na to vytvorené reálne predpoklady. Aktívne opatrenia na trhu práce sú využívané a sú dobre cielené," skonštatoval vo štvrtok na tlačovej konferencii Richter.



Upozornil na to, že vo všetkých znevýhodnených kategóriách uchádzačov o zamestnanie sú zaznamenávané pozitívne výsledky. "Vo všetkých znevýhodnených okresoch je rapídny pokles evidovanej nezamestnanosti, čo je ďalší dobrý vývoj," podotkol minister.



Ubúda tiež počet ľudí dlhodobo evidovaných na úradoch práce. V marci tohto roka v evidencii úradov práce ubudlo 1989 dlhodobo nezamestnaných ľudí. Medziročne počet týchto ľudí bez práce klesol o 47.000. "Dostali sme sa dlhodobo nezamestnanými na 43 % z celkového počtu evidovaných nezamestnaných. Pred rokom to bolo ďaleko nad 50 %. To znamená, že aj ten pomer k celkovému počtu priaznivo klesá. Na základe našich nástrojov robíme všetko pre to, aby aj tí, ktorí boli dlhodobo evidovaní a majú záujem pracovať, aby prácu našli," tvrdí Richter.



Na Slovensku je v súčasnosti 17 okresov s nezamestnanosťou pod 3 %, je však ešte stále 15 okresov s nezamestnanosťou nad 10 %. "Dôležité je ale povedať, že nad 20 % nie je nezamestnanosť v žiadnom okrese," doplnil Richter. Nezamestnanosť nad 18 % je len v okrese Rimavská Sobota, nezamestnanosť nad 15 % však už nemá žiadny okres.



"Reálne predpokladám, že tento vývoj bude pokračovať vzhľadom k vývoju a stavu ekonomiky. Dnes sme reálne v situácii, že firmy majú už svoj biznis plán, majú objednávky zazmluvnené a budú mať záujem napĺňať počty zamestnancov, aby tieto záväzky vedeli naplniť," dodal Richter. Tiež uviedol, že začínajú fungovať aj akčné plány vlády na podporu znevýhodnených okresov.