J. Šeliga: Nevidíme reálne úsilie vlády obnoviť dôveru ľudí v štát

Bratislava 10. mája (TASR) – K dohode nedošlo. Po stretnutí s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim (Smer-SD) to skonštatovali organizátori protestov Za slušné Slovensko Juraj Šeliga a Karolína Farská. Počas rozhovoru, ktorý iniciovali preto, aby prebrali otázku dôveryhodnosti vlády, nezaznamenali priblíženie názorov na to, akým spôsobom i tempom sa majú diať zmeny.



"Povedali sme mu veľmi otvorene, že zatiaľ nevidíme z jeho strany i vlády žiadnu systémovú zmenu, žiadny razantný plán, jasný štátnický symbol obnoviť dôveru ľudí v štát a jeho inštitúcie," povedal Šeliga. Pellegrini sa podľa jeho slov odvolal na to, že potrebuje čas.



Aktivisti nástoja na tom, že spoločnosť potrebuje vidieť jasné gestá a reálne riešenia, poukazujú pritom napríklad na problémy farmárov na východnom Slovensku, prístup Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a samotného agrorezortu, ale aj na otázky fungovania súdnictva či menovanie dočasného prezidenta Policajného zboru.



"Štát momentálne zlyháva vo svojej elementárnej funkcii zabezpečiť pokojný život a spravodlivosť pre svojich občanov, preto si myslíme, že sú potrebné rýchle a razantné kroky, aby sa táto situácia riešila," uviedla Farská. V prípade, že takýto posun nenastane, respektíve sa objaví nová kauza, sú aktivisti pripravení organizovať ďalšie protesty Za slušné Slovensko.



Šeliga zároveň deklaroval, že cieľom ich občianskej platformy je to, aby verejnosť bola aktívna, schopná nahlas poukázať na nekalé praktiky v politike i verejnom živote. Verí, že aktivity občianskej platformy vyprovokujú komunitných lídrov k väčšiemu angažovaniu sa vo verejnej sfére. "Výbornou príležitosťou sú jesenné komunálne voľby, kde môžu kandidovať a začať zmenu Za slušné Slovensko zdola," povedal.



Premiér Pellegrini medzi novinárov neprišiel z dôvodu účasti na rokovaní NR SR. Úrad vlády SR avizoval, že sa vyjadrí neskôr formou tlačovej správy.