J. Valocký odstúpil z funkcie šéfa Národného onkologického ústavu

Bratislava 5. apríla (TASR) - Poslanec za Smer-SD Jozef Valocký odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave. Potvrdila to hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.



Valockého rezignáciu už prijala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). V NOÚ sa mu búril personál, poukazoval na odchod odborníkov i odklad operácií.



Valocký bol šéfom NOÚ od októbra 2017. Svoje pôsobenie v onkologickom ústave ukončí ako generálny riaditeľ 30. apríla. "Toto rozhodnutie oceňujem a ďakujem za odvedenú prácu. Spomínaný krok si vážim, prispeje k stabilizácii NOÚ," povedala Kalavská. Tvrdí, že jej záleží na tom, aby sa v ústave poskytovala kvalitná zdravotná starostlivosť. "Stabilizácia kľúčových ľudí je pre mňa podstatná, NOÚ je špičkové zdravotnícke zariadenie," povedala ministerka.



NOÚ v Bratislave je vedený Radou riaditeľov zloženej z generálneho, ekonomického a medicínskeho riaditeľa. Po ukončení pôsobenia Valockého môže pozíciu generálneho riaditeľa dočasne zastavať iná osoba až do ukončenia úspešného výberového konania, najdlhšie však na dobu šesť mesiacov. "Zdravotnícke zariadenie môže byt dočasne vedené aj dvoma členmi z troch, v tomto prípade medicínskym a ekonomickým riaditeľom," povedala Eliášová.



Valocký mal do utorka (3.4.) doniesť Kalavskej podpisy kľúčových lekárov, nimi mal deklarovať ich ochotu pracovať v NOÚ. Ak Valocký nezastabilizuje situáciu v ústave, môže vo funkcii aj skončiť, tlmočil minulý týždeň Kalavskú exminister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD), ktorý Valockého do funkcie nominoval.



Vedenie NOÚ minulý týždeň odmietlo, že by situácia v ústave bola kritická z hľadiska odchodu personálu i odkladu operácií. "Zabezpečujeme všetky činnosti vo vzťahu k pacientovi bez obmedzenia, pacientov ošetrujeme ambulantne a rovnako fungujú aj chirurgické odbory," povedala hovorkyňa onkologického ústavu Martina Šoltésová. Dementovala tvrdenia, že by z NOÚ personál odchádzal hromadne.



Priznala však, že v porovnaní s minulým rokom je zamestnancov menej, najmä v radoch administratívnych pracovníkov a sestier, ktorých je oproti vlaňajšku o 25 menej. NOÚ však podľa Šoltésovej hľadá na tieto miesta ľudí. Lekári sú podľa nej tento rok v NOÚ v rovnakom počte ako v predchádzajúcom, odídencov totiž NOÚ nahradil.