J. Viskupič: Zvážime, aké služby budú v priestoroch, kde je Čistý deň

Bratislava 16. februára (TASR) – Trnavský samosprávny kraj (TTSK) sa bude zaoberať otázkou, na aký typ sociálnych služieb využije budovy kraja v Galante, ktoré doteraz využívalo resocializačné zariadenie Čistý Deň. Predseda TTSK Jozef Viskupič (OĽaNO) to oznámil po piatkovom stretnutí so štátnym tajomníkom ministerstva práce Branislavom Ondrušom, u ktorého si chcel potvrdiť, že prebieha proces trvalého odňatia akreditácie Čistému dňu.



"Keďže som sa aj takto oficiálne dozvedel o prebiehajúcom deakreditačnom procese, budeme sa zaoberať tým, čo bude ďalej," uviedol Viskupič. "Či v budovách župy, ktoré využíval Čistý deň bude aj v budúcnosti resocializačné zariadenie, alebo iný typ sociálnej služby a či budeme pokračovať s manželmi Tománkovcami, alebo nie," doplnil predseda TTSK.



S Tománkovcami sa má stretnúť, chce si vypočuť aj ich predstavy o ďalšom pôsobení. Viskupič deklaroval aj to, že bude kraj participovať na riešení situácie dobrovoľných, dospelých klientov Čistého dňa. "Hľadáme umiestnenie pre týchto klientov, kde by mohli dokončiť svoju resocializačný pobyt," povedal Viskupič.



Pripomenul, že na konci roka 2017 TTSK neobnovil a nepokračoval v zmluve s Čistým dňom a neposkytuje mu už dotáciu.



Podľa medializovaných informácií zo stredy (14.2.) ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny definitívne odňalo Čistému dňu akreditáciu. Rezort uviedol, že po ukončení správneho konania so všetkými jeho účastníkmi je rozhodnutie účinné. K právoplatnosti musia byť ešte naplnené podmienky doručenia. Zariadenie sa síce ešte môže odvolať, podnet však bude posudzovať minister Ján Richter (Smer-SD), ktorý nevidí dôvod na zmenu tohto rozhodnutia.