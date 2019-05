J. Žitňanská: Prajem si, aby Británia neodišla z Európskej únie

Slováci si budú voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája.

Štrasburg 21. mája (TASR) - Ak ľudia nepôjdu voliť v májových voľbách do Európskeho parlamentu (EP), europoslanci budú v Štrasburgu alebo v Bruseli tak či tak. Nič na tom nezmenia. Je len na voličoch, či chcú, aby tí, ktorí budú v EP, reprezentovali aj ich názory a záujmy, alebo budú reprezentovať názory, s ktorými sa nestotožňujú. Myslí si to europoslankyňa Jana Žitňanská z frakcie Európskych konzervatívcov a reformistov. Pre TASR to uviedla počas aprílovej plenárnej schôdze EP v Štrasburgu.







Poslanec EP nemôže navrhovať legislatívu. Tá prichádza od Európskej komisie (EK). Europoslanci sa, ako ďalej uviedla, na nej spolupodieľajú, teda dávajú pozmeňujúce návrhy.



"To, čo môžu europoslanci, je v takých možno aj neformálnych diskusiách formovať mienku, smerovanie Únie, prizývať aj občiansku verejnosť k pripomienkovaniu, či už legislatívnych alebo nelegislatívnych textov, čiže zapájať ľudí aj do takých dokumentov, ktoré slúžia ako výmena dobrých skúseností medzi členskými štátmi," zdôraznila.



Napriek tomu, že niektorí si myslia, že v EÚ sa riešia témy, ktoré nie sú slovenským občanom blízke, Jana Žitňanská to vníma inak. "Riešime tu témy, ktoré Slovákovi nie sú až také blízke - ako je (napríklad) rybolov. Niektorí si povedia, že čo ja mám s tým. No ale toho lososa si radi dáme. Čiže chceme, aby aj to prostredie, napríklad toho rybolovu, bolo nejako regulované, aby tam platili nejaké pravidlá, aby sa k tomu spotrebiteľovi na Slovensku dostala ryba, ktorá nebude kontaminovaná rôznymi chemikáliami. Viete, všetko so všetkým súvisí," vysvetlila.



Novozvolení poslanci sa budú musieť podľa nej venovať mnohým témam - okrem iného bezpečnosti, energetickej únii či ekológii. Uvítala by, keby sa kandidáti do EP viac profilovali a usilovali sa predstaviť svoju víziu aj s tým, v ktorej oblasti chcú pôsobiť.



Zástupcovia antisystémových strán podľa nej kandidovali už v minulosti - inak tomu nebude ani v májových voľbách. "Marine Le Penová bola aj v ostatných voľbách a bude aj v týchto. Alternatíva pre Nemecko (AfD) bola v minulých voľbách a je aj dnes. Otázne je, nakoľko budú vedieť spolu komunikovať, spolupracovať, pretože mať jeden cieľ - nejakú nie príliš veľkú lásku k EÚ - je jedna vec. Druhá však je, čo chcú dosiahnuť, čo chcú ponúknuť, akú alternatívu. Skôr si myslím, že vzhľadom na ich nastavenie to naozaj bude len o negovaní všetkého, čo vlastne EÚ ponúka. Každý si bude hájiť svoje vlastné národné záujmy, čo v konečnom dôsledku môže naozaj skôr dospieť do nejakého chaosu než do riadenej spoločnej politiky," upozornila Žitňanská.



To, či posilnia, podľa nej závisí aj od toho, ako bude robená kampaň, ale aj ako sa médiá postavia k eurovoľbám. Domnieva sa, že v súčasnosti stojíme pred istou križovatkou, ako ďalej, ale má pocit, že keď prišlo vždy k najhoršiemu, tak sa ľudia dokázali správne rozhodnúť. Pevne verí, že aj v týchto voľbách nakoniec "zvíťazí zdravý rozum".



Jana Žitňanská by si veľmi priala, aby Veľká Británia neodišla z EÚ. "Keď sa rozprávam s britskými kolegami, sami netušia, ako to dopadne... Len pevne verím, že vzťahy s Veľkou Britániou zostanú čo najkvalitnejšie. To, či bude druhé referendum a ako dopadne, je ťažké dnes akokoľvek komentovať," uzavrela.



Slováci si budú voliť svojich zástupcov do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt. Poslanci sú volení na päťročné volebné obdobie. Štatistický úrad SR by mal vyhlásiť oficiálne výsledky volieb do EP na Slovensku v nedeľu v noci (26. mája).