J. Žitňanská vstupuje do vznikajúcej strany A. Kisku

Žitňanská pôsobila posledných päť rokov v Európskom parlamente ako poslankyňa. Spoluzakladala neparlamentnú stranu NOVA, ešte predtým bola poslankyňou Národnej rady SR za KDH.

Bratislava 14. júna (TASR) - Jana Žitňanská vstupuje do strany, ktorú zakladá dosluhujúci prezident SR Andrej Kiska. Informovala o tom na sociálnej sieti. Kiska má svoju stranu predstaviť na pondelkovej tlačovej konferencii.



Pre spoluprácu s Kiskovou stranou sa rozhodla pre to, že sa dlhodobo venuje problematike osôb so zdravotným postihnutím a vidí priestor pre pokračovanie. "Keď som rozmýšľala, ako pokračovať po ukončení môjho mandátu europoslankyne, zvažovala som, či ešte zostať v politike, alebo sa vydať inou cestou, kde by som mohla čo najlepšie a najúčinnejšie pomáhať práve tejto skupine ľudí," napísala Žitňanská.



Dodáva, že sa rozhodla zostať v politike, kde sa chce pokúsiť systémovo zmeniť prístup štátu k ľuďom so zdravotným postihnutím a k ich rodinám. "A keďže vnímam Andreja Kisku aj cez neziskovú organizáciu Dobrý anjel ako človeka, ktorému záleží na tých najzraniteľnejších, prijala som jeho ponuku na spoluprácu," uviedla Žitňanská.



