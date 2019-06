Ján Figeľ víta návrh uznesenia o ochrane náboženskej slobody

Cieľom navrhovaného uznesenia je vyjadrenie solidarity všetkým prenasledovaným pre vieru kdekoľvek vo svete, priblížili predkladatelia.

Bratislava 30. júna (TASR) - Osobitný vyslanec Európskej únie pre podporu slobody náboženstva alebo viery vo svete Ján Figeľ víta záujem parlamentu diskutovať o stave náboženskej slobody a angažovanosti v pomoci prenasledovaným pre vieru. Pre TASR to uviedol v súvislosti s navrhovaným uznesením parlamentného ľudskoprávneho výboru, o ktorom má Národná rada SR hlasovať v septembri.



„Mierové spolužitie vo svete a prekonávanie konfliktov je v našom vlastnom záujme," pripomenul Figeľ. Základom je podľa neho spravodlivosť, ktorej jadrom je predovšetkým dodržiavanie základných ľudských práv. To sa prejavuje rešpektovaním slobody myslenia, svedomia a náboženstva. „Každá totalita či autokratický režim siaha predovšetkým na túto slobodu. Príkladom toho bol aj komunistický režim v našich krajinách. Práve pamäť na obete zápasu o slobodu, naša identita a záujem by nás mali spájať v úsilí pomáhať prenasledovaným vo svete,“ skonštatoval.



Cieľom navrhovaného uznesenia je vyjadrenie solidarity všetkým prenasledovaným pre vieru kdekoľvek vo svete, priblížili predkladatelia. Nepíše sa v ňom len o kresťanoch, ale upozorňuje aj na všetky ostatné náboženské komunity, ktoré sú prenasledované pre svoju vieru. Uznesenie podľa predsedníčky výboru Anny Verešovej (nezaradená) obsahuje tiež odporúčanie a výzvu vláde SR, aby po vzore OSN, Európskej únie (EÚ) a jednotlivých členských štátov EÚ zvýšila medzirezortné úsilie SR v tejto oblasti.