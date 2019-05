Jarná únava nie je choroba, no komplikuje život, tvrdí odborníčka

V zdravej strave by nemali chýbať celozrnné obilninové výrobky, rastlinné oleje, orechy a rovnako zelené vňate, strukoviny či kyslomliečne výrobky.

Bratislava 20. mája (TASR) - S nepríjemnými príznakmi jarnej únavy sa stretne 50 až 70 percent ľudí. Jarná únava nie je choroba, no nedostatok energie, vyčerpanosť po psychickej či fyzickej stránke dokáže skomplikovať život. Fyziologička z Univerzity Komenského Katarína Babinská upozorňuje, že na jar sa treba zdravo a pestro stravovať a konzumovať výživovo hodnotné potraviny bohaté na chýbajúce vitamíny, minerály, vlákninu a fytochemikálie.



Proti jarnej únave pomáha bojovať aj pohyb. "Nesmierne dôležitý je správny pitný režim, nedostatok tekutín iba zhorší prejavy jarnej únavy. Ľudské telo denne stráca 1,5 až 2 litre tekutín, ktoré treba nahradiť," priblížila Babinská. Ideálnym nápojom je podľa nej voda či stolové minerálne vody. "Ovocné a bylinkové čaje vzpružia svojimi povzbudzujúcimi účinkami, ovocné a zeleninové smoothie nápoje zasa ponúkajú vitamíny a minerálne látky," uviedla odborníčka na výživu.



Ovocie a zelenina v rôznej podobe by mali byť súčasťou každého denného pokrmu. V zdravej strave by nemali chýbať celozrnné obilninové výrobky, rastlinné oleje, orechy a rovnako zelené vňate, strukoviny či kyslomliečne výrobky.



Pri pohybe nie sú dôležité intenzívne výkony, ale najmä pravidelnosť. Pre zabránenie jarnej únave sa treba pohybovať podľa možnosti každý deň a na čerstvom vzduchu, no zároveň si dopriať aj dostatok spánku a odpočinku. Účinným prostriedkom je otužovanie, sauna či joga.



Príčiny jarnej únavy nie sú doteraz známe. "Úlohu hrá meniaca sa dĺžka dňa, predpokladá sa aj spolupôsobenie častých výkyvov počasia, príznačných pre jarné obdobie," vysvetľuje Babinská. "Svoj podiel však má aj životospráva. V zime konzumujeme sýtejšie pokrmy, naopak, pomenej čerstvého ovocia a zeleniny. V nepriaznivom zimnom počasí je menej i pohybu a pobytu na čerstvom vzduchu," doplnila. V zimnom období tiež na ľudí častejšie útočia choroby a podľa Babinskej sa oslabený organizmus ťažšie vyrovnáva so zmenami počasia.