Jarné prázdniny hodnotia strediská v Tatrách a v Ždiari pozitívne

Ždiar/Vysoké Tatry 13. marca (TASR) – Jarné prázdniny hodnotia v lyžiarskych strediskách vo Vysokých Tatrách a v Ždiari pozitívne. „Môžem povedať, že po troch rokoch bola konečne taká zima, ako kedysi. Bolo aj dosť snehu, primerané teploty, v podstate nevystúpila teplota celý február nad nulu a neboli ani žiadne daždivé dni. Toto sú všetko príjemné faktory. Návštevnosť bola pomerne slušná, porovnateľná s minulými rokmi,“ zhodnotil pre TASR šéf strediska Ždiar-Strednica Marián Bekeš.



Počas prázdnin sa počet návštevníkov oproti iným dňom sezón zvýšil o desať až 15 percent, domácich lyžiarov doplnili Česi, Poliaci, Maďari i Rumuni. Priemerná návštevnosť tam bola 400 až 500 ľudí, v najsilnejších dňoch okolo 800 lyžiarov. „Priebeh celej sezóny je zatiaľ dobrý, takto nejako by to malo vyzerať. Keď sú prírodné podmienky dobré, tak aj ľudia prídu. Zatiaľ lyžujeme, máme teraz ešte jeden lyžiarsky kurz, snehu je dosť, len už ľudí chodí po menej, tak uvidíme, ako sa to vyvinie ďalej. So snehom by sme mali vydržať do Veľkej noci, vtedy by mal byť taký vrchol a zároveň aj koniec sezóny,“ doplnil Bekeš.



V Ski Bachledka v nedeľu (11.3.) ukončili zimnú sezónu, PR manažérka tamojšieho strediska Martina Múdra konštatovala, že čo sa týka počtu lyžiarov i počasia, bola porovnateľná s tými minulými. „Veľký nárast sme však zaznamenali v súvislosti s pešími turistami, ktorí smerovali na Chodník korunami stromov. Priemerná návštevnosť v tých najsilnejších dňoch bola od 3000 do 4000 ľudí, z toho zhruba polovicu tvorili práve peší,“ zdôraznila Múdra. Medzi návštevníkmi prevažovali Slováci a Poliaci, doplnili ich v menšom počte Česi a rusky hovoriaci turisti.



V strediskách v Tatranskej Lomnici, Starom Smokovci a na Štrbskom Plese zaznamenali najvyššiu návštevnosť v rámci jarných prázdnin stredoslovenských krajov. „Bolo to spôsobené veľmi dobrými podmienkami na lyžovanie a taktiež tým, že sa vo februári sa ako jediné prekrývali s poľskými a českými jarnými prázdninami,“ zdôvodnila Zuzana Fabianová z Tatry Mountain Resorts. O niečo nižší dopyt bol podľa nej počas západoslovenského týždňa, ktorý však na rozdiel od minulého roka pripadol až na marec, a tak sa nižšia návštevnosť dala očakávať. Najnižší dopyt v tatranských strediskách zaznamenali opätovne počas prázdnin východoslovenských krajov.



„Vo Vysokých Tatrách nám celková obsadenosť stúpla oproti vlaňajšku o takmer tri percentá. Dá sa predpokladať, že pri prvotných rezerváciách rozhodovalo to, že vo februári sa očakávajú všeobecne lepšie a takmer garantovane dobré podmienky na lyžovanie, a preto si klienti rezervovali svoje pobyty v predstihu. V prípade marcových prázdnin sme videli už aj narastajúci tzv. last minute dopyt a hotely sa plnili pomalšie,“ dodala Fabianová.



Sezónu hodnotia v Tatrách zatiaľ ako veľmi dobrú, spôsobené je to najmä prajným počasím a otvorením stredísk už začiatkom decembra. Tradične silné okrem jarných prázdnin boli aj vianočné a novoročné sviatky, ľudí stále láka aj najväčšia atrakcia Tatranský ľadový dóm na Hrebienku či podujatia ako Tatry Ice Master a Snežné psy. „Pomaly sa pripravujeme na Veľkú noc, keď vyvrcholí sezóna, momentálne je obsadenosť našich hotelov na toto obdobie na úrovni 70 percent. Podmienky na lyžovanie sú vo Vysokých Tatrách stále veľmi dobré, na zjazdovkách je od 50 do 155 centimetrov snehu,“ doplnila Fabianová.