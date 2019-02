R. Javorčík: Ministri obrany NATO upozornili na kyberbetické hrozby

Veľvyslanec vyjadril nádej, že "v rozumnej dobe" dôjde nielen na pôde Aliancie, ale aj na pôde Európskej únie k nejakému spoločnému vyhodnoteniu, aké sú riziká budovania spomínaných sietí.

Brusel 15. februára (TASR) - Severoatlantická aliancia musí venovať zvýšenú pozornosť hrozbám, ktoré predstavujú aktivity Číny v oblasti kybernetickej bezpečnosti a pri zavádzaní telekomunikačných sietí tzv. piatej generácie (5G). Český minister obrany Lubomír Metnar a veľvyslanec SR pri NATO Radovan Javorčík upozornili na tento problém ako jeden z dôležitých bodov dvojdňových rokovaní ministrov obrany NATO v Bruseli (13. a 14. 2.).



"Viacerí ministri poukázali na to, že sa treba zamerať na aktivity Číny v kyperpriestore a že sa na to treba pozrieť z pohľadu dobudovania sietí novej generácie 5G. Je to v záveroch a bude to predmetom ďalších rokovaní ministrov," opísal situáciu Metnar počas stretnutia s novinármi. Zároveň dodal, že Aliancia sa zatiaľ nezamerala na nejaké konkrétne firmy, keďže situácia je "predmetom analýz" a vyhodnocovania činností čínskej strany.



Veľvyslanec Javorčík pripomenul, že pre Alianciu a jej ozbrojené sily je problém, keď nie je funkčné či spoľahlivé spojenie a velenie. "Bez spojenia niet velenia," odkázal na známu vojenskú múdrosť. Dodal, že základnou úlohou NATO je preto zabezpečiť, aby používané komunikačné kanály boli spoľahlivé a kontrolovateľné.



"Čiže pri otázke 5G alebo možného vplyvu Číny je v záujme Aliancie, aby sme mali dostatok poznatkov, ktoré zatiaľ nemáme. Ide o komplikovanú záležitosť a je tam mnoho otvorených otázok," skonštatoval Javorčík.



Veľvyslanec vyjadril nádej, že "v rozumnej dobe" dôjde nielen na pôde Aliancie, ale aj na pôde Európskej únie k nejakému spoločnému vyhodnoteniu, aké sú riziká budovania spomínaných sietí.



"Samozrejme, Čína je viac ako 5G. Čína je faktor, ktorý ovplyvňuje veci, ako je duševné vlastníctvo, copyright, výskum a technologický vývoj. My, Slovensko ako členská krajina NATO a EÚ, máme záujem na tom, aby sme si udržali technologický náskok, ktorý máme pred inými regiónmi. Je to v záujme našej ekonomiky. Ak nemáme špičkové technológie a niekto iný nás predbieha, tak asi niečo robíme zle," skonkretizoval situáciu Javorčík.



Na otázku TASR, prečo Aliancia váha s menovaním niektorých čínskych firiem, ktoré podľa rozviedok viacerých členských krajín NATO predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť, Javorčík odpovedal, že NATO nikdy nemá vo zvyku hovoriť o konkrétnych subjektoch, či už sú tu firmy, alebo fyzické osoby, pokiaľ nie sú konkrétne dôkazy.



"Treba byť opatrný a obozretný, lebo je veľa technológií, ktoré majú dvojité použitie a určenie. Najprv si musíme zanalyzovať, či niektorá technológia je pre nás škodlivá a nebezpečná, či má zadné dvierka a ktorá firma je do toho zapojená. Hovoriť, či je to Huawei alebo iné firmy, je zatiaľ predčasné," spresnil slovenský diplomat.



Spravodajca TASR Jaromír Novak