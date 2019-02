Javorčík a Metnar: USA zatiaľ nesťahujú svojich vojakov z Afganistanu

Metnar povedal, že úradujúci minister obrany USA Patrick Shanahan na rokovaní ministrov nehovoril o tom, že by sa Američania chceli hneď stiahnuť z misie v Afganistane.

Brusel 14. februára (TASR) - Američania sa momentálne nesťahujú z misie Severoatlantickej aliancie s názvom Rezolútna podpora, ktorá prebieha v Afganistane. V Bruseli to na záver dvojdňových rokovaní šéfov rezortov obrany členských krajín NATO uviedli minister obrany ČR Lubomír Metnar a veľvyslanec SR pri NATO Radovan Javorčík.



Americký prezident Donald Trump totiž naznačil, že môže stiahnuť americké jednotky z Afganistanu, čo medzi ostatnými spojencami vyvoláva otázky, či má zmysel pokračovať v misii zameranej na výcvik a poradenstvo afganských bezpečnostných síl.



Metnar povedal, že úradujúci minister obrany USA Patrick Shanahan na rokovaní ministrov nehovoril o tom, že by sa Američania chceli hneď stiahnuť z misie v Afganistane.



"Prebiehajú aktívne politické rokovania a uvidíme aký bude výsledok. Je tam určitá nádej na politickú dohodu, ale mierna," konštatoval Metnar, narážajúc na snahy americkej administratívy rokovať s afganským fundamentalistickým hnutím Taliban o ukončení dlhoročnej občianskej vojny.



Podľa šéfa českého rezortu obrany sa všetci spojenci zhodli na tom, že ak v Afganistane spoločne zasahujú, spoločne by z tejto krajiny mali aj odísť, až nastane tá správna chvíľa.



Túto informáciu potvrdil aj Javorčík, keď v rozhovore pre TASR spresnil, že z hľadiska členov Aliancie platí pravidlo "Spolu dnu, spolu von". Každá zásadnejšia zmena — a takou by bola aj zmena misie v Afganistane — je konzultovaná so všetkými spojencami.



"Padlo jednoznačné ubezpečenie zastupujúceho amerického ministra obrany Shanahana, že akékoľvek zásadnejšie rozhodnutie o zmene počtu amerických vojakov v Afganistane bude konzultované s Alianciou," povedal Javorčík.



Podľa neho sa zatiaľ nič nemení ani pre Slovensko, ktoré má v súčasnosti v Afganistane 35 vojakov, pričom tento počet môže byť podstatne vyšší, čo odobrila aj Národná rada SR. Pripomenul, že SR je ochotná posilniť svoje kapacity do konca tohto roka, čo vyplýva aj z jej záväzkov z posledného summitu NATO, je však na veliteľovi afganskej misie, aby špecifikoval, aké spôsobilosti potrebuje.



NATO podľa Javorčíka pozorne sleduje vývoj rokovaní americkej strany s Talibanom a Aliancia sa musí pripraviť na každú možnosť. Ak by bola dosiahnutá mierová dohoda, ktorej súčasťou je aj to, že krajina sa opätovne nestane základňou teroristických organizácií, celá misia NATO dostane iný charakter. Ak naopak k dohode o mieri nedôjde a situácia sa v súvislosti s blížiacimi sa voľbami či po voľbách zhorší, Aliancia musí byť flexibilná, aby svoj cieľ buď posilnila, alebo zmenila niektoré prvky tejto misie, uzatvoril Javorčík.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)