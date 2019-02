Javorčík: NATO nechce uvažovať podľa mocenských scenárov 20. storočia

EÚ v súvislosti so svojou politikou rozširovania upozorňuje, že nemožno zabudnúť na integráciu západného Balkánu, lebo to využijú tretie mocnosti.

Brusel 6. februára (TASR) - Vstup Macedónska do Severoatlantickej aliancie sa nemusí páčiť niektorým veľmociam, ale je iba na občanoch tejto západobalkánskej krajiny, aby sa rozhodli, kam chcú patriť. Veľvyslanec SR pri NATO Radovan Javorčík to uviedol v stredu po podpise prístupového protokolu s Macedónskom v bruselskom sídle Aliancie.



Podľa jeho slov si NATO uvedomuje, že sú niektoré krajiny, ktoré aj také rozhodnutia, k akému došlo v stredu v Bruseli, vnímajú z pohľadu "nulovej výslednice". "Že keď niekto niečo získa, niekto (iný) musí stratiť. My sme presne na opačnej strane, keď hovoríme, že aj takýto krok, ako je prístup Macedónska, je víťazstvom pre všetkých. Tí, ktorí sú stále v 20. storočí a hovoria, že keď niekto získa, niekto musí aj stratiť, majú problém s každým podobným rozhodnutím," opísal situáciu Javorčík.



Podľa jeho slov NATO nemá pochybnosti o tom, že napríklad Rusko, ktoré sa snaží aktivizovať sa na Balkáne, čo je už dlhé roky známa pozícia, má problémy s rozhodnutiami, aké bolo teraz prijaté v prípade Macedónska.



"Tiež je ale známa pozícia, že Macedónsko chcelo vstúpiť do Aliancie, bolo to ich rozhodnutie a my ho musíme rešpektovať. Žiadna tretia krajina nesmie mať vplyv na to, ako sa rozhodne niektorá iná krajina pokračovať vo svojom smerovaní, či už je to smerom k Európskej únii, alebo k NATO," upozornil veľvyslanec.



EÚ v súvislosti so svojou politikou rozširovania upozorňuje, že nemožno zabudnúť na integráciu západného Balkánu, lebo to využijú tretie mocnosti. Okrem Ruska sa tejto súvislosti spomína Čína a Turecko alebo niektoré arabské štáty. Podľa Javorčíka NATO zastáva podobnú teóriu.



"V každom geopolitickom regióne sú rôzne sily a pokiaľ sa vytvorí nejaké vákuum záujmu o daný región, o danú krajinu, tak toto vákuum využije niekto iný," opísal situáciu. Spresnil, že podpísanie prístupového protokolu s Macedónskom, čo otvára tejto krajine dvere, aby sa stala 30. členom Aliancie, dokázalo, že nikto iný ako Skopje a macedónsky národ nemá právo hovoriť o tom, kam chcú patriť.



"Aj keď sa to niektorým krajinám nemusí páčiť, že Macedónsko vstupuje do NATO, a dúfam, že čoskoro aj do EÚ, tak to musia rešpektovať," zdôraznil Javorčík.



