Javorčík: Šefčovič je na širšom zozname kandidátov na top pozície v EÚ

Predseda Európskej rady Donald Tusk deň pred summitom EÚ (20.-21.6) ešte stále nepredložil konkrétny zoznam mien.

Brusel 19. júna (TASR) - Podpredseda Európskej komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič je na "širšom zozname" kandidátov na najvyššie pozície v štruktúrach Európskej únie. Uviedol to v stredu vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.



Predseda Európskej rady Donald Tusk deň pred summitom EÚ (20.-21.6) ešte stále nepredložil konkrétny zoznam mien, o ktorých majú hlavy vlád a štátov rokovať na summite počas štvrtkovej pracovnej večere.



Podľa Javorčíka majú európski lídri ambíciu dohodnúť sa na balíku troch pozícií (na predsedovi Európskej komisie, predsedovi Európskej rady a vysokom predstaviteľovi EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku) ešte pred 2. júlom, keď si poslanci Európskeho parlamentu (EP) zvolia nového predsedu.



Ak sa vo štvrtok či v piatok premiéri a prezidenti nedohodnú na menách pre tri uvedené pozície, je pravdepodobný ďalší, mimoriadny summit, ktorý by sa musel uskutočniť najneskôr do 1. júla. Podľa Javorčíka sa o tom hovorí v kuloároch Európskej rady.



"Najsledovanejšia debata na summite bude k nomináciám na vrcholové posty v európskych inštitúciách. Ťažko odhadnúť, ako bude vyzerať ten konečný zoznam, ale je veľa mien v hre zo všetkých kútov a regiónov EÚ. Samozrejme v hre je aj meno nášho eurokomisára Maroša Šefčoviča," opísal situáciu Javorčík. Šefčovič v tomto "súboji" zastupuje politickú rodinu európskej sociálnej demokracie.



Na zozname kandidátov, ktorý musí zaistiť rovnováhu z hľadiska politického, čiže medzi hlavnými európskymi politickými stranami, z hľadiska rodovej rovnosti a aj zo zemepisného hľadiska, je viacero mien z regiónu strednej a východnej Európy.



"Z tých top postov by jeden mal pripadnúť aj kandidátovi zo strednej a východnej Európy," spresnil veľvyslanec pri EÚ.



Viaceré diplomatické zdroje z prostredia EÚ pritom naznačili, že na širšom zozname sa uvádza napríklad meno bývalej bulharskej eurokomisárky Kristaliny Georgievovej, ktorá v súčasnosti pôsobí vo Svetovej banke.



V kuloároch už v tejto súvislosti zaznelo aj meno chorvátskeho premiéra Andreja Plenkoviča. Ako jeden z možných nástupcov Donalda Tuska sa spomína rumunský prezident Klaus Iohannis, hoci ten žiadne iniciatívy v tomto smere nevyvíja. Obaja sú vnímaní ako nominanti Európskej ľudovej strany (EPP).



Stále menej sa v súvislosti s najvyššími pozíciami v štruktúrach EÚ hovorí o litovskej prezidentke Dalii Grybaskauite.



Šefčovič medzitým v stredu potvrdil, že ho vláda SR nominovala na ďalšie pôsobenie v Európskej komisii. To by v jeho prípade znamenalo tretie pôsobenie v exekutíve EÚ v celom funkčnom období a už štvrtý mandát v poradí, keďže svojho času na niekoľko mesiacov nahradil v Európskej komisii prvého slovenského eurokomisára Jána Figeľa.



Šefčovičovi k nominácii zablahoželala politická skupina socialistov a demokratov (S&D) v europarlamente. "Tešíme sa na pokračovanie našej spolupráce pre dosiahnutie udržateľnejšej a sociálne spravodlivej Európy," uvádza sa v pozdrave pre Šefčoviča na účte S&D na Twitteri.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)