P. Javorčík: Slovensko si neželá tvrdý brexit

Brusel 20. júla (TASR) - Slovensko podobne ako ostatné krajiny EÚ si neželá takzvaný tvrdý brexit, čiže odchod Spojeného kráľovstva z Únie bez politickej dohody. Zdôraznil to vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík po skončení piatkového zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.



Javorčík pripomenul, že 27 členských krajín naplno podporuje hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera a aj naďalej zastáva jednotný postoj voči brexitu vrátane podpory pre "plán A", čiže dosiahnutie dohody o rozvode s Britániou a následne aj deklarácie o budúcich vzájomných vzťahoch. V opačnom prípade, bez dohody, občania členských krajín EÚ žijúci v Británii a rovnako britskí občania v EÚ pocítia už od 30. marca 2019 dôsledky tvrdého brexitu.



"Keď nebude dohoda, tak Británia bude pre EÚ treťou krajinou a občania EÚ, teda aj Slovenska, budú pre britské orgány občanmi tretích krajín. Budú na nich aplikované pravidlá, ako pre ostatných občanov krajín mimo Únie, čiže menej výhodné, ako majú teraz, alebo aké by mali, keby sa dosiahla dohoda o riadenom odchode z Únie," vysvetlil Javorčík.



Veľvyslanec spresnil, že v prípade dosiahnutia dohody o brexite, ktorej podpis sa očakáva v októbri, najneskôr však v decembri tohto roka, európski občania žijúci v Británii budú mať zachované doterajšie práva na rovnakej úrovni, čiže naďalej budú môcť užívať práva vyplývajúce z občianstva EÚ.



"Ak dohoda nebude, tieto výhody, ako majú teraz, stratia," skonštatoval Javorčík. Pre Slovákov pracujúcich v tom čase v Británii to bude znamenať úpravu pracovných vzťahov, zdravotného poistenia a ďalších náležitostí. "Keď vidíme, čo to obsahuje, ak by nebola dohoda, tak vždy nám vychádza ako výhodnejší scenár dohodnúť sa a mať usporiadaný odchod Británie," opísal Javorčík pozíciu Európskej únie.



spravodajca TASR Jaromír Novak