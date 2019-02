Javorčík: Summit EÚ nebude o migrácii, zameria sa na ekonomické témy

Veľvyslanec nevylúčil, že téma brexitu neovplyvní summit, ktorý sa bude konať týždeň pred plánovaným odchodom Británie z EÚ.

Brusel 19. februára (TASR) - Marcový summit EÚ po dlhej dobe nebude o migrácii, ale zameria sa najmä na ekonomické témy, ktoré sú podstatné pre budúcnosť Európskej únie. Pre TASR to uviedol vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík po utorňajšom zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.



Veľvyslanec pripomenul, že hlavnými témami stretnutia bol pokrok v rokovaniach o viacročnom finančnom rámci EÚ po roku 2020 a príprava marcového summitu EÚ.



Dodal, že z hľadiska budúceho sedemročného rozpočtu EÚ sa pozície členských krajín stále vyjasňujú. Očakáva sa, že prvé konkrétne čísla pre jednotlivé politiky budú známe už v júni.



"Prioritou Slovenska zostáva silná kohézna politika, poľnohospodárstvo, najmä vyrovnávanie priamych platieb, ale diskusie sa týkajú aj nových výziev, ako financovať ochranu hraníc, otázok spojených s migráciou, podporou vedy a výskumu či dopravných koridorov," opísal situáciu.



Na otázku TASR, či medzi rozpočtové priority SR patrí aj dofinancovanie vyraďovania jadrových reaktorov, Javorčík pripomenul, že návrh Európskej komisie na dlhodobý rozpočet už obsahuje finančnú podporu pri vyraďovaní zastaraných jadrových elektrární. "Je to téma, ale nezaradil by som ju medzi top priority. Počíta sa s tým, že táto podpora EÚ bude naďalej pokračovať," vysvetlil.



Javorčík zdôraznil, že po dlhom čase sa summit EÚ nebude venovať téme migrácie. "Tie migračné problémy sa politicky upokojili," uviedol a spresnil, že hlavy vlád a štátov sa budú venovať hlavne ekonomickým témam, ako je vnútorný trh, klimatické zmeny či priemyselná politika, čo je dôležité aj pre Slovensko.



Veľvyslanec nevylúčil, že téma brexitu neovplyvní summit, ktorý sa bude konať týždeň pred plánovaným odchodom Británie z EÚ. Podľa jeho slov ťažko určiť, v akej fáze sa Únia ocitne, či najvyšší lídri budú riešiť zotrvanie Spojeného kráľovstva v EÚ ešte nejaký čas, alebo už bude na stole politická dohoda o vystúpení.



Rada ministrov v utorok zhodnotila aj stav rokovaní medzi Európskou komisiou a Poľskom a Maďarskom v súvislosti s porušovaním právneho štátu. V mene eurokomisie vystúpil jej prvý podpredseda Frans Timmermans, ktorý predstavil pohľad exekutívy EÚ na prebiehajúci dialóg s Varšavou a Budapešťou.



Javorčík skonštatoval, že bolo niekoľko reakcií zo strany viacerých členských krajín, nešlo však o "hlboké diskusie" k tejto téme, skôr sa zhodnotil stav vecí, nenastal nejaký posun vpred. "Skôr zazneli výzvy, aby dialóg medzi Európskou komisiou a Poľskom a Maďarskom v rôznych otázkach, ktoré boli vytknuté týmto dvom krajinám, naďalej pokračoval," opísal situáciu Javorčík.



Spravodajca TASR Jaromír Novak