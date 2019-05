J. Božik: Často nedoceňujeme význam Milana Rastislava Štefánika

Predsedu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika mrzí, že sa Štefánik nemal šancu zapojiť do budovania 1. Československej republiky.

Partizánske 18. mája (TASR) - Milan Rastislav Štefánik je asi najväčším Slovákom. Napriek tomu Slováci často nedoceňujú jeho význam. Myslí si to predseda Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika Jozef Božik.



„Milan Rastislav Štefánik je asi najväčší Slovák. A to v kontexte nielen toho, že to bol vedec, astronóm, vojak, ktorý to dotiahol veľmi vysoko až na generála, ale aj politik a štátnik. Je to skutočne človek, ktorý i napriek tomu, že pochádzal z veľmi jednoduchých, skromných pomerov, i napriek tomu, že mal veľmi veľké zdravotné problémy, napriek tomu, čo všetko sa mu v živote v tom negatívnom zmysle prihodilo, dokázal neuveriteľné veci. Asi najviac to podľa neho charakterizuje to jeho jedno slovné spojenie: Prebijem sa, lebo sa prebiť chcem,“ uviedol pre TASR Božik.



Štefánik podľa neho toho dokázal veľmi veľa, myslí si však, že my Slováci často nedoceňujeme jeho význam. „Na jednej strane je to aj tým, že po roku 1948 sa stal akýmsi neviditeľným. Pravdou je, že každý iný národ, keby takého Štefánika mal, a keby možno nemal to obdobie 40 rokov socializmu, tak by sa k takejto osobnosti správal inak. Zároveň my ako Slováci máme divný vzťah aj k 1. Československej republike. Nedoceňujeme to, že práve vďaka 1. Československej republike vznikla samostatná Slovenská republika,“ ozrejmil.



Predsedu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika mrzí, že sa Štefánik nemal šancu zapojiť do budovania 1. Československej republiky, pričom na to, aby vôbec vznikla a mala podporu veľmocí, sveta, urobil veľmi veľa. „Myslím si, že hoci bol podstatne mladší ako Tomáš Garrigue Masaryk, jeho postava je na úrovni parity. Ak beriem dve osobnosti, Štefánika a Masaryka, obaja majú po 50 percent zásluhy na tom, že Československo vzniklo a že malo takú medzinárodnú podporu, akú malo. Pretože bez medzinárodnej podpory by to nebolo možné,“ skonštatoval.



Štefánik pre Božika znamená veľmi veľa, aj keď ho vníma ako trochu nedoceneného. „Preto som veľmi rád, že Spoločnosť M. R. Štefánika dosiahla to, že sme sa pred štyrmi rokmi postupne vrátili k celonárodnej spomienke, ktorú organizujeme na Bradle s výraznou podporou mesta Brezová pod Bradlom a Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ ozrejmil.



„Príde čas, keď budeme o Štefánikovi hovoriť viac a nielen preto, že má 100. výročie jeho tragickej smrti, ale preto, že to bol významný činiteľ moderných slovenských dejín. Za to, že máme dnes Slovenskú republiku, môžeme vo výraznej, možno najvýraznejšej miere ďakovať práve Milanovi Rastislavovi Štefánikovi,“ dodal Božik.