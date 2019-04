Jeden z najstarších policajných psov je sučka Yoko, vyhľadala 5 mŕtvol

Ministerstvo vnútra SR, a teda polícia, v súčasnosti využíva 686 služobných psov.

Bratislava 8. apríla (TASR) - Jedným z najstarších psov v službách Policajného zboru (PZ) SR je 12-ročná sučka nemeckého ovčiaka Yoko, ktorá bola v minulosti používaná na klasickú kynológiu, dnes ešte stále slúži ako špecialistka na vyhľadávanie mŕtvol.



"Za svoju 'mŕtvolársku' kariéru našla päť mŕtvol. Aj keď sa na jej výzore už podpísal čas, stále verne a spoľahlivo slúži Policajnému zboru. Jej najčerstvejším úspechom bol prípad utopeného vojaka na východe Slovenska, kde pri pátraní označila miesto nálezu utopeného," uviedla pre TASR vedúca oddelenia metodiky a veterinárnej služby odboru kynológie a hipológie Prezídia PZ SR Júlia Zlejšia. Ministerstvo vnútra SR, a teda polícia, v súčasnosti využíva 686 služobných psov, pričom celkový systemizovaný stav by mal byť 736 psov.



"Služobná sučka Bessy, vycvičená na záchranárske práce, so psovodom nadporučíkom Miroslavom Scherhauferom našla v roku 2017 zavaleného človeka vo ruinách vybuchnutého rodinného domu, za čo bol v roku 2018 psovod so služobným psom ocenený Zlatým záchranárskym krížom. Sedemročná sučka Jessa, pridelená podporučíkovi Jurajovi Linhartovi a vycvičená na záchranárske práce, zase zachránila za svoju doterajšiu kariéru dva ľudské životy. Jedného strateného zachránila v horách počas zimnej sezóny, keď dotyčný pán podcenil obuv a zimu, a takmer umrzol v lese. V čase, keď už bol vysoký predpoklad, že dotyčný stratený sa nenájde, zavetrila pach a osobu našla schúlenú v snehu," prezradila na margo úspešných psov Zlejšia. Druhou zachránenou osobou bola žena, ktorá sa stratila z domu a predávkovala sa liekmi.



Ako Zlejšia objasnila, policajné psi sa delia podľa kategórií na psov využívaných na klasickú kynológiu (využívajú sa na zákroky, nasadzujú sa na pachové práce) a psov špecialistov. "Úloha každého psa špecialistu je jedinečná, ako aj jednotlivé označovanie nálezov podľa ich druhu. V špecializovanej kynológii sú využívané služobné psy cvičené na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok (drog), výbušnín a výbušných systémov, strelných zbraní a streliva, akcelerátorov horenia (urýchľovačov horenia), tabaku a tabakových výrobkov, vysokorizikových chemických látok, psov vycvičených na záchranárske práce a psov vycvičených na vyhľadávanie mŕtvolných pachov," priblížila.



Pes vycvičený napríklad na vyhľadávanie výbušnín nesmie kontaktovať nájdenú výbušninu, ktorá je pri výcviku zastúpená v podobe rôznych druhov vzoriek výbušnín, ktoré sú psom zakladané na rôznych miestach. Jeho úlohou je staticky označiť nález v sede, zaľahnutím alebo strnutím v stoji. Táto pozícia, označenie je pre psovoda signálom, že na danom mieste sa nachádza výbušnina.



Psi vycvičené na vyhľadávanie drog majú podobnú úlohu ako výbušninári. Zmyslom ich vyhľadávania je nájsť drogu a označiť ju v danom priestore (môže to byť motorové vozidlo, budova, batožina a podobne). Takisto sú využívané psy na vyhľadávanie tabaku a tabakových výrobkov. "Úlohou psov vycvičených na vyhľadávanie zbraní je nielen vyhľadanie samotnej zbrane, ale aj zásobníkov, častí zbrane alebo pachových stôp po pušnom prachu, vďaka ktorým môžu identifikovať zbraň v danom priestore," priblížila Zlejšia.



Výcvik psov na vyhľadávanie chemických látok zase začali z dôvodu vysokého výskytu otrávených nástrah, čím dochádzalo k veľkým škodám na úseku ochrany životného prostredia z dôvodu narastajúcemu úhynu dravých vtákov. "Takýto pes označuje nielen hľadanú chemickú látku - jed, ale vyhľadáva aj uhynuté vtáctvo, a tým uľahčuje prácu policajtom na úseku environmentálnej kriminality. Jeden takto vycvičený pes dokáže pri hľadaní uhynutých vtákov urobiť takto prácu, ktorú by za iných okolností robila rojnica policajtov," povedala policajná špecialistka.



Záchranárske psy PZ SR sú využívané na pátracích akciách po stratených ľuďoch. Ich úlohou je nájsť stratenú osobu, či v prírode alebo v ruinách po nejakej katastrofe štekotom označiť nájdeného človeka, a tak privolať pomoc – psovoda. "Psi vycvičené na vyhľadávanie mŕtvol majú za úlohu vyhľadať a označiť mŕtvolný pach osoby. Sú využívané hlavne pri pátraní po utopených osobách alebo zahrabaných ostatkoch ľudí v rámci vyšetrovania rôznej trestnej činnosti. Preto, že slúžia na vyhľadávanie mŕtvych osôb, si vyslúžili pomenovanie 'mŕtvolári'." dodala Zlejšia.