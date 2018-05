J.Rezník odmieta spochybňovanie odbornosti a morálneho kreditu vedenia

Šéf verejnoprávnej RTVS zdôraznil, že televízii žiadna normalizácia nehrozí.

Bratislava 4. mája (TASR) – RTVS je slobodná a plní si svoje verejnoprávne poslanie. Na dnešnej tlačovej konferencii to zdôraznili členovia manažmentu RTVS na čele s generálnym riaditeľom Jaroslavom Rezníkom. "Žiadne čistky, žiadna normalizácia v RTVS nehrozí, RTVS patrí všetkým koncesionárom," zdôraznil Rezník, ktorý sa ohradil voči medializovaným informáciám a vyhláseniam skupiny novinárov obviňujúcich RTVS z umlčiavania kritikov za oponentný názor, ale aj z cenzúry či "pretláčania" osôb šíriacich dezinformácie.



"Ubezpečujeme vás, že napriek každodenným vyfabulovaným útokom bude RTVS naďalej plniť slobodne svoje verejnoprávne poslanie. Naším cieľom je pripravovať kvalitnú programovú skladbu pre všetkých koncesionárov," povedal Rezník.







Riaditeľ sekcie spravodajstva a publicistiky Vahram Chuguryan uistil, že práve plneniu zákonných povinností verejnoprávneho média sa venujú diskusie s členmi spravodajstva a publicistiky. Podľa jeho slov nikto nebráni mať redaktorom názor. "To, o čo ide, je, aby svoj názor, postoj nepodsúvali do verejnoprávneho spravodajstva, ktoré musí byť zo zákona nestranné, vyvážené, objektívne," zdôraznil.



Ďalší členovia manažmentu, riaditeľ sekcie programových služieb SRo Michal Dzurjanin, vedúca odboru televízneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky Hana Lyons a vedúca odboru rozhlasového spravodajstva a aktuálnej publicistiky Petra Stano Maťašovská, vyjadrili ľútosť nad tým, že sa objavujú a šíria mediálne obvinenia bez toho, aby ich iniciátori či signatári mali snahu overiť si opodstatnenosť týchto obvinení.







Zopakovali tiež, že je neodôvodnené, aby takéto iniciatívy vznikali na základe toho, že RTVS nepredĺžila spoluprácu štyrom externým redaktorom. Poukázali pritom na fakt, že žiadne podobné iniciatívy nevznikali, keď predchádzajúce vedenia RTVS pristúpilo k ukončeniu spolupráce v stovkách prípadov.



Šéf verejnoprávneho vysielateľa verí, že situáciu pomôže interne riešiť aj angažovanie skúsených zamestnancov RTVS, ktorých už vedenie oslovilo. "Mali by pôsobiť ako akýsi interní mediátori, aby tie strety neboli nejako antagonistické," vysvetlil Rezník. "Som presvedčený, že v priebehu pár dní príde k významnému upokojeniu situácie," dodal.



Vyjadril sa tiež k listu Spravodajských odborov RTVS založených nespokojnými redaktormi kritizujúcimi súčasné vedenie. V liste uvádzajú, okrem iného, požiadavku hľadať nových vedúcich spravodajstva a publicistiky formou výberového konania. "Budeme sa rozprávať o všetkých požiadavkách, ktoré boli v tomto liste formulované," povedal Rezník. Zároveň zdôraznil, že za súčasným vedením sekcie spravodajstva a publicistiky si plne stojí.