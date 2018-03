J. Rezník: Tri vety M. Kňažka boli zneužitím verejnoprávneho priestoru

Generálny riaditeľ RTVS zároveň odmietol, že by on, resp. niekto z vysielacieho štábu pred vysielaním Kňažka upozorňoval, že by nebolo vhodné sa vyjadrovať k aktuálnej politickej situácii.

Bratislava 21. marca (TASR) – Odvysielaný program, i napriek trom sexistickým vetám Milana Kňažka, sa nijakým spôsobom nespreneveril svojmu verejnoprávnemu poslaniu. V súvislosti s podnetmi a sťažnosťami, ktoré prišli od divákov RTVS na odvysielanie galavečera ankety televíznych osobností OTO (17.3.), to na stredajšej Rade RTVS uviedol generálny riaditeľ verejnoprávneho média Jaroslav Rezník.



Zdôraznil, že išlo o tri vety, nie o celý Kňažkov príhovor. "To, čo povedal na podporu mladých ľudí, organizujúcich zhromaždenia Za slušné Slovensko, to bolo úplne v poriadku," zdôraznil. "Ale tie vety o tom, že kto čo chytil, to považujem za zneužitie verejnoprávneho priestoru, za úplný suterén a niečo, čo je nehodné Milana Kňažka," povedal Rezník. Myslí si, že v tej chvíli si herec pomýlil televíziu i program. "Jednoducho takéto vety nepatria do laudácia pri uvádzaní do siene slávy," mieni Rezník.



Zároveň odmietol, že by on, resp. niekto z vysielacieho štábu pred vysielaním Kňažka upozorňoval, že by nebolo vhodné sa vyjadrovať k aktuálnej politickej situácii.



Podpredseda rady Martin Kákoš upozornil, že RTVS ako koprodukčný partner programu a jeho vysielateľ má iba málo možností vstúpiť do vyjadrení oceňovaných, ktorí nie sú navyše viazaní zmluvnými podmienkami. Poukázal tiež na to, že vyjadrenie k spoločenským témam i napriek slávnostnému charakteru relácií, ako je OTO, sa etablovalo v našich zemepisných šírkach. "V podmienkach priameho prenosu nie je možné vystúpenie účinkujúcich ovplyvňovať, je na nich, akú formu si zvolia, či budú situáciu glosovať za hranicou dobrého vkusu a primárnej ľudskej slušnosti, alebo zvolia tolerantnejší a všeobecne akceptovateľnejší tón," povedal. "Je tiež na divákoch, aký názor si na to vytvoria," dodal Kákoš.



I v súvislosti i s ďalšími podnetmi a sťažnosťami, ktoré Rada RTVS v poslednom období prijala od divákov a poslucháčov, odporučil sťažovateľom, že ak majú podozrenie na porušenie zákona o RTVS, mali by sa obrátiť na Radu pre vysielanie a retransmisiu, ktorá má kompetenciu sťažnosť vyhodnotiť a v prípade porušenia zákona uplatniť sankciu.



V priamom prenose zo slávnostného galavečera ankety televíznych osobností OTO na obrazovke RTVS sa vo svojom príhovore, pri uvedení do siene slávy, dotkol herec Milan Kňažko aktuálnej politicko-spoločenskej situácie. Vyjadril podporu občianskym zhromaždeniam a zároveň sa sarkasticky vyjadril na adresu rekonštrukcie vlády.