Jún vo vysielaní RTVS bude patriť deťom

Bratislava 30. mája (TASR) – Jún bude v RTVS patriť deťom. S podtitulom Jún – mesiac detskej radosti pripravil verejnoprávny vysielateľ bohatý televízny aj rozhlasový program.



Medzinárodný deň detí je názov tematickej časti retro relácie Noc v archíve, ktorú Dvojka uvedie premiérovo v sobotu 1. júna. Prinesie i folklórne festivaly a vystúpenia detských súborov, sólistov, spevákov a inštrumentalistov s názvom Hybaj ku nám, k tancom, ku hrám.



Najviac televíznych rozprávok pripravila Dvojka. Ráno najmenších divákov čaká pásmo rozprávok, deti poteší televízny Obedníček, rozprávky pre najmenších budú aj večer v bloku Veľké detské predstavenie.



Ouvertúrou rozprávkového júna je večerníčkový seriál Mláďatá, jeho novú sériu odštartoval RTVS koncom mája, poslednú siedmu epizódu si budú môcť deti pozrieť na Dvojke v premiére v pondelok 3. júna. Po skončení seriálu zaradí Dvojka do vysielania legendárne detské seriály Pásli ovce valasi (Maťko a Kubko) a Danka a Janka. Súčasťou večerného Veľkého detského predstavenia budú aj animované rozprávky Ferdo Mravec a Franklin, edukatívne seriály Mať tak o koliesko viac a Ako vznikajú veci okolo nás. Miesto na obrazovke bude mať aj seriál Bob a Bobek.



V júnové soboty a nedele si deti na Jednotke budú môcť pozrieť animované seriály Včielka Maja, Tryskáči, Yakari a Elena z Avaloru. V premiére Jednotka uvedie aj Fidlibumove rozprávky, reláciu Trpaslíci, detskú súťažnú reláciu Daj si čas, po ktorej bude nasledovať britský dokumentárny seriál pre mládež Merlin. Nedeľné vstávanie detí spríjemní Zázračný ateliér a slovenský detský seriál Sršne v úli.



Rádio Slovensko pripravilo pre deti novú rubriku Rádio Slovensko - juniori na linke, ranné telefonáty, v ktorých sa Ivana Ilgová a Roman Bomboš naživo spoja s detskými poslucháčmi pred cestou do školy. Rádio Slovensko – počúvame deti je popoludňajšia rubrika v programe Petry Bernasovskej, v ktorej ponúkneme nevšedné detské odpovede na všedné otázky. Detské pobyty v letnom tábore až do polovice júna vyhrávajú poslucháči v súťaži Táborová pesnička, vždy počas soboty a nedele. Bola raz jedna povesť je názov mimoriadne obľúbenej rubriky, ktorú Rádio Slovensko vysiela každú nedeľu po pol ôsmej ráno.



Špeciálny program si pre najmenších poslucháčov pripravilo aj Rádio Regina. Každý deň o 18.00 prinesie deťom rozhlasový večerníček s názvom Dobrú noc, deti! V rozhlasových večerníčkoch si deti vypočujú príbehy z afrického kontinentu, pokračovania rozprávok Rozprávková nitka od Jany Bodnárovej, Pinky Bum od Daniela Heviera, Ako som sa stal mudrcom od spisovateľa Rudolfa Slobodu a Až raz budem kapitánom od Marty Hlušíkovej.



Júnovým piatkom dominuje aj relácia Rádio Regina deťom. V nej si budú môcť detskí poslucháči vypočuť tri špeciálne bloky - Knižky mačky Abecedy o nových tituloch detskej literatúry, Papulóni, texty slovenských autorov pre deti alebo Bola raz jedna povesť na Regine, čo je rozhlasová dramatizácia slovenských povestí spojená so súťažou o detskú knižku. Každú nedeľu ponúkne Rádio Regina deťom veľkú rozprávkovú hru. Druhého júna to bude Aladinova zázračná lampa, počas ďalších júnových nedieľ prídu na rad Rudienka od Eleny Čepčekovej, Prameň živej vody od Heleny Križanovej-Brindzovej, Zlatovláska na motív rozprávky K. J. Erbena a 30. júna kolotoč veľkých rozhlasových rozprávok na Rádiu Regina uzavrie rozprávka Indiánska princezná.



TASR informovala PR manažérka Silvia Turnerová.