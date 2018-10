Juraj H., obvinený zo zabitia Filipínca H. Acordu, zostáva vo väzbe

Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal v sobotu 26. mája nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien.

Bratislava 19. októbra (TASR) - Juraj H., obvinený zo zabitia Filipínca Henryho Acordu, ostáva naďalej stíhaný väzobne.



"Obvinený svoju žiadosť o prepustenie z väzby na slobodu vzal späť. Súd túto skutočnosť vzal na vedomie, to znamená o predmetnej žiadosti nerozhodoval," uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



Juraj H. požiadal predtým o prepustenie z väzby. Okresný súd Bratislava I mal v piatok predpoludním o tom rozhodovať na neverejnom zasadnutí.



Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal v sobotu 26. mája nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Filipínec následkom zranení podľahol. Polícia obvinila útočníka zo zabitia. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I ho zobral do tzv. preventívnej väzby. Dôvodom boli obavy, že by pokračoval v trestnej činnosti.