Valocký nebude na Druckera reagovať cez médiá, nateraz má iné priority

Bratislava 28. marca (TASR) - Šéf Národného onkologického ústavu (NOÚ) v Bratislave Jozef Valocký (Smer-SD) nebude nateraz reagovať na kritiku na jeho adresu od bývalého ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD). Tvrdí, že jeho prioritou je v súčasnosti stabilizovať situáciu v NOÚ.uviedol Valocký v písomnom stanovisku.Exminister zdravotníctva a súčasný šéf rezortu vnútra Drucker Valockého vo funkcii šéfa NOÚ v stredu po rokovaní vlády kritizoval. Valocký, ktorému sa v ústave začal búriť personál, sa do vedenia NOÚ dostal práve za Druckera.Situácia v NOÚ je podľa DruckeraDrucker nevylúčil, že Valocký môže ako šéf NOÚ aj skončiť, ak nebude schopný deklarovať, že v onkologickom ústave ostávajú kľúčoví ľudia. Nová ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) mala dať Valockému čas do utorka.Vedenie NOÚ odmieta, že by situácia v ústave bola kritická z hľadiska odchodu personálu i odkladu operácií.povedala hovorkyňa onkologického ústavu Martina Šoltésová. Dementovala tvrdenia, že by z NOÚ personál odchádzal hromadne.Priznala však, že v porovnaní s minulým rokom je zamestnancov menej, najmä v radoch administratívnych pracovníkov a sestier, ktorých je oproti vlaňajšku o 25 menej. NOÚ však podľa Šoltésovej hľadá na tieto miesta ľudí. Lekári sú podľa nej tento rok v NOÚ v rovnakom počte ako v predchádzajúcom.