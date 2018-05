Mitrík: A. Kiska je naklonený myšlienke osobitného kontrolného výboru

Podľa predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) je Slovensko jediným štátom Vyšehradskej štvorky a širšieho okolia, ktorý takýto výbor nemá.

Bratislava 23. mája (TASR) – Prezident SR Andrej Kiska je naklonený myšlienke inštitútu osobitného parlamentného kontrolného výboru pre podrobnejšie prerokúvanie zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Predseda úradu Karol Mitrík to uviedol v stredu po prijatí u hlavy štátu. Bola to jedna z tém rozhovoru o práci úradu.



Podľa Mitríka je Slovensko jediným štátom Vyšehradskej štvorky a širšieho okolia, ktorý takýto výbor nemá. "Aby sa v ňom mohli zodpovedať zodpovední manažéri podnikov a inštitúcií štátu, a nie aby sa musel zodpovedať Národnej rade NKÚ, prečo zistil tieto zistenia," priblížil Mitrík. Publikovanie zistení, pozitívnych aj negatívnych, je motiváciou do ďalšej práce, zdôraznil šéf NKÚ.



Podľa Mitríka sa prezident pýtal aj na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA) a dostal detailné vysvetlenie procesov kontroly a zistení NKÚ. "Procesy hodnotenia a vôbec nastavenia čerpania európskych prostriedkov boli veľmi laxné alebo veľmi voľné, ktoré vytvárali aj korupčné prostredie," uviedol na adresu PPA šéf kontrolórov.