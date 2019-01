K návrhu zákona o zastavení exekúcií prišlo takmer 300 pripomienok

Rokovania o návrhu zákona na medzirezortnej úrovni podľa rezortu stále pokračujú, rezort avizuje rokovanie s ministerstvom financií.

Bratislava 26. januára (TASR) - Viacerým subjektom, ktoré pripomienkovali návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií, prekáža, že paušálne trovy by mal hradiť oprávnený veriteľ. Celkovo bolo k návrhu uplatnených 288 pripomienok. Ministerstvo spravodlivosti neodpovedalo, či návrh zákona stihne predložiť v prvom kvartáli tohto roka, tak ako to avizoval minister Gábor Gál (Most-Híd).



Ako zásadných bolo podľa rezortu označených 165 pripomienok. "Je potrebné poznamenať, že nie všetky zásadné pripomienky spôsobujú rozpor. Najzásadnejšie pripomienky sa týkajú znášania trov v prípade konštatovania nevymožiteľnosti pohľadávok oprávneným (veriteľom). Všetky pripomienky ale budú náležite vyhodnotené a následne budú výsledky aj zapracované," uviedla Denisa Gerši z tlačového oddelenia ministerstva.



Podľa Generálnej prokuratúry SR by mohla byť povinnosť uhradiť paušálne trovy súdneho exekútora oprávneným veriteľom z dôvodu zastavenia starej exekúcie sporným ustanovením, ktoré by mohlo byť až protiústavné. "Nedomnievame sa, že ide o protiústavnú konštrukciu, keďže aj dnes v prípadoch zistenia nemajetnosti dlžníka trovy znáša oprávnený. Je problematické (na účely konania) tvrdiť, že ich má znášať platobne neschopný dlžník. Samozrejme, nie je vylúčené, že ich v budúcnosti bude povinný oprávnenému (veriteľovi) uhradiť, ale na to musí veriteľ iniciovať ďalšie exekučné konanie. Chceme však veriteľa postaviť pred nevyhnutnosť zváženia, či to má zmysel," pripomína Gerši.



Právnou úpravou by sa ukončili exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017. Stará exekúcia sa podľa návrhu zastavuje, ak uplynulo päť rokov od jej začatia sa a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.