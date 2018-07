K novým štátnym IT projektom majú odborníci viacero výhrad

Štúdie na nové IT projekty z eurofondov predložilo Ministerstvo vnútra SR a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Ide o projekty v celkovej hodnote viac ako 100 miliónov eur.

Bratislave 20. júla (TASR) - Koncom júla sa budú schvaľovať nové štátne IT projekty z eurofondov, ktoré majú vybudovať jednotný systém pre správne konanie, alebo zvýšiť kybernetickú bezpečnosť štátu. Štúdie k projektom hodnotili aj IT odborníci zo Slovensko.Digital a upozorňujú na vysoké náklady i chýbajúce podklady.



MV SR predložilo na schvaľovanie vzájomne previazané projekty. Projekt „Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ má vytvoriť jednotný informačný systém pre zamestnancov, s ktorým budú pracovať na svojich počítačoch. Podľa Slovensko.Digital predpokladané prínosy sú relatívne malé a myšlienka je veľmi závislá od iných projektov, ktoré ešte ani neboli schválené.



Projekt ministerstva vnútra s názvom „Centrálne komponenty konania vo verejnej správe“ má zaviesť centrálne systémy pre opakujúce sa procesy napríklad v správnom konaní, ktoré by mali využívať aj iné úrady mimo rezortu vnútra. Odborníci však upozorňujú, že štúdia neodpovedá na to, ako sa systém reálne dostane do praxe.



Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu predkladá na schválenie projekt „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“. Majú sa ním vybaviť hardvérom a softvérom jednotky na predchádzanie a riešenie bezpečnostných incidentov na štyroch úradoch za viac ako 50 miliónov eur. V projekte podľa Slovensko.Digital nie je analyzované, aké vlastne služby v tejto oblasti budú poskytované, ani potrebný rozsah týchto služieb.



Odborníci upozorňujú, že aj keď sa informatizácia ako celok pohla dopredu, viaceré projekty stále kopírujú chyby z minulosti.



IT Asociácia Slovenska zásadné výhrady k projektom nemá a podporí ich schválenie na zasadnutí Riadiaceho výboru Prioritnej osi 7. Podľa informácií, ktorú ITAS poskytol TASR, je na základe štúdií uskutočniteľnosti k týmto projektom možné pripraviť žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následne realizovať verejné obstarávania.



"Máme však výhrady k projektu Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe a budeme o nich na zasadnutí Riadiaceho výboru hovoriť. Sme totiž presvedčení, že v štúdii uskutočniteľnosti by mali byť jasnejšie špecifikované koncové služby pre verejnú správu. Rovnako zastávame názor, že v projekte by bolo potrebné rozpracovať organizačné aspekty, napríklad deľbu úloh medzi jednotkami pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (tzv. CSIRT), personálne zabezpečenie a ďalšie," zdôrazňuje sa v informácii ITAS.