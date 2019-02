Kalavská a Kiska otvorili nové oddelenie hematológie a onkológie

Oddelenie porovnateľné s prestížnymi zahraničnými pracoviskami na veľmi náročnú liečbu je určené pre deti do veku ôsmich rokov.

Bratislava 26. februára (TASR) – Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) sa dočkal otvorenia zrekonštruovaného oddelenia na Klinike detskej hematológie a onkológie (KDHaO). V utorok ho spoločne slávnostne otvorili prezident SR Andrej Kiska a ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD). Oddelenie porovnateľné s prestížnymi zahraničnými pracoviskami na veľmi náročnú liečbu je určené pre deti do veku ôsmich rokov.



Na projekt prispelo z kapitálových výdavkov Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR sumou vo výške 700.000 eur. Významne sa však podieľali aj neziskové organizácie, firmy a súkromné osoby. Tie dokopy dali na rekonštrukciu 600.000 eur. Šéfka rezortu zdravotníctva pripomenula, že vysokošpecializované pracovisko sa postará o liečbu detských pacientov z celého Slovenska. "Na jednom mieste sú združení špičkoví odborníci, ktorí malých pacientov liečia, a preto si zaslúžia adekvátne technické aj priestorové podmienky na svoju prácu," zdôraznila.



Kiska pripomenul, že rakovina sa nevyhýba deťom na celom svete. Podľa jeho slov je dôležité, aby mali špičkovú liečbu a tiež moderné prostredie počas liečby. "Keď som na detskú onkológiu vošiel pred 13 rokmi, bol som zhrozený. Všade na stenách boli staré modré kachličky, žiadna izba nemala klimatizáciu. Bolo horúco, deti boli po chemoterapii, bolo im zle. Keď som si chcel sadnúť na stoličku, bál som sa, že sa podo mnou zlomí," opísal svoj zážitok prezident s dôvetkom, že je šťastný, že sa pomery zmenili.



Prednostka KDHaO a predsedníčka Správnej rady neziskovej organizácie Deťom s rakovinou Alexandra Kolenová opísala, že oddelenie prešlo úplnou inováciou. Po novom je na oddelení tzv. zákrokovňa, kde sa budú robiť menšie operačné úkony. Pribudli aj izba pre pacientov, recepcia a sociálne zariadenie pre návštevy. Zrekonštruovala sa aj herňa pre deti, ktorá sa využije aj ako materská škôlka a rodičovská kuchynka. "Pacienti u nás prechádzajú veľmi náročnou a dlhodobou liečbou. My im ju chceme čo najviac zľahčovať a tiež maximalizovať bezpečie prostredia, v ktorom sa liečia," skonštatovala Kolenová.



Generálny riaditeľ NÚDCH Ladislav Kužela vysvetlil, že na onkologickej klinike bude aj nová miestnosť na odbery kostnej drene a lumbálnej punkcie. "Malí pacienti už nebudú chodiť na tieto zákroky na iné pracoviská, ale lekári prídu za nimi. Lepšie sa bude pracovať aj zdravotným sestrám, ktoré budú malých pacientov sledovať na centrálnom monitore," dodal Kužela.



Riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou Katarína Kösegiová poďakovala všetkým, ktorí pri rekonštrukcii pomohli. "Považujem to za naozaj veľký úspech a už teraz sa teším na realizáciu ďalších projektov, čím chceme neustále posúvať úspešnosť liečby našich pacientov vpred," uzavrela.