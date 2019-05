Kalavská: Pri dofinancovaní zdravotníctva som nezávadzala

Ja som nezavádzala, ja som presne povedala, z akých zdrojov pôjde 90 miliónov, uviedla A. Kalavská.

Bratislava 28. mája (TASR) - Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) trvá na tom, že pri dofinancovaní zdravotníctva nezavádzala. V súčasnosti podľa jej slov prebiehajú rokovania medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami o tom, ako budú postavené nové zmluvy.



"Ja som nezavádzala, ja som presne povedala, z akých zdrojov pôjde 90 miliónov. Určitá časť išla z toho, že sa v parlamente schválilo zvýšenie poistenca štátu, ďalšia časť išla z predčasného splatenia dane a samozrejme, tam bol výpadok na tom, že sa predikovalo, že ekonomicky aktívnych poistencov bude viac ako v súčasnosti bolo, respektíve aká bola realita," povedala Kalavská v reakcii na vyhlásenia poslankyne Jany Cigánikovej (SaS).



V súvislosti s hrozbou nútenej správy pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu povedala, že aj preto prišlo k dofinancovaniu sektora zdravotníctva a prebiehajú rokovania s Ministerstvom financií (MF) SR, s poisťovňou. Tvrdí tiež, že plní odporúčania svojich analytikov. Na otázky o hrozbe krachu viacerým nemocniciam odpovedala, že sa v súčasnosti nakupuje zariadenie, prístrojová technika a rekonštruuje sa. "Nejde všetko tak rýchlo, ako si niekto myslí," dodala.



Členka parlamentného výboru pre zdravotníctvo a poslankyňa Jana Cigániková (SaS) v utorok na tlačovej konferencii vyhlásila, že šéfka rezortu Andrea Kalavská pri avizovanom dofinancovaní nemocníc zavádzala, a že sľubovaných 90 miliónov eur do systému nedala. S tým súvisiace problémy sa podľa nej odzrkadľujú v praxi a hrozbe štrajku zdravotníckych odborov, pretože nemocnice nemajú podpísané dodatky zmlúv s VšZP. Člen zdravotníckeho tímu SaS Martin Barto poukázal na to, že ministerstvom avizovaných 90 miliónov eur na dofinancovanie zdravotných poisťovní netvoria len nové financie.



Šéfka rezortu zdravotníctva začiatkom mája avizovala, že sa s rezortom financií dohodli na dofinancovaní zdravotníctva vo výške 90 miliónov eur. Peniaze mali byť podľa jej slov určené "na všetko, čo má vykryť zdravotnú starostlivosť, sociálne balíčky a preukazy aj to, že máme vyššiu cenu energií".