Verejné obstarávanie na vznik detenčného ústavu má byť v máji

Kapacitou lôžok v ústave nepokryjú podľa ministerky zdravotníctva potrebu Slovenska na tieto účely.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Verejné obstarávanie na výstavbu detenčného ústavu by sa malo začať v máji tohto roka, zhotoviteľ by mohol byť známy na jeseň. Vyhlásila to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) po stredajšom rokovaní vlády, na ktorom bol schválený zákon o výkone detencie. Zároveň doplnila, že predpokladaná výška zákazky je 18 miliónov eur.



"Detenčný ústav by mal byť odovzdaný do užívania začiatkom roka 2021 s tým, že by tam malo byť 78 lôžok a všetci pracujeme na tom, aby tam bol personál, ktorý bude musieť byť špeciálne vyškolený a nebude to len zdravotnícky personál, ale aj Zväz väzenskej a justičnej stráže," doplnila Kalavská.



Kapacitou lôžok v ústave nepokryjú podľa ministerky potrebu Slovenska na tieto účely. "Tento detenčný ústav by mal byť pre dospelých, plánujú sa zriadiť ústavy, kde budú umiestnení mladiství, ktorí spáchali trestný čin a zároveň majú nejakú psychickú poruchu, psychické ochorenia, keďže sú nebezpeční pre svoje okolie," priblížila.



Potreba zriadenia ústavov tohto typu je podľa ministerky predmetom dlhej medziodborovej a "medziministerskej" debaty. "Je tu potreba, aby sa takýchto detenčných ústavov zriadilo oveľa viac, lebo povedzme si, že takíto pacienti sú v psychiatrických klinikách, na lôžkach, ktoré na to nie sú patrične vybavené," myslí si Kalavská.



"Pre mňa je rozhodujúce, že sme už konečne prišli do fázy, že sa reálne dočkáme započatia výstavby detenčného ústavu," uviedol predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD) po rokovaní vlády. Dodal tiež, že ešte v tomto volebnom období sa bude na stavbe fyzicky pracovať.



Zriaďovateľom prvého detenčného centra má byť ministerstvo zdravotníctva. Stredajšie rokovanie o novej legislatíve sa týkalo aj možnosti, aby orgány verejnej moci, v tomto prípade ministerstvá, mohli byť zriaďovateľmi detenčných ústavov, informoval podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD).



Zákon o výkone detencie, ktorý v stredu odobrila vláda, má upraviť podmienky zriadenia, fungovania a stráženia detenčného ústavu, tiež práva a povinnosti osôb umiestnených v detencii, ako aj dozor a kontrolu nad výkonom detencie.



Zariadenie tohto typu na Slovensku dlhodobo chýba. Výstavbu detenčného ústavu schválila vláda ešte v roku 2017, stáť má v Hronovciach vedľa psychiatrickej nemocnice, v blízkosti Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Želiezovciach. "Vyšlo nám to ako najlepšia lokalita, čo sa týka logistiky personálu a prostredia, kde by mohli byť takíto ľudia umiestnení," uzavrela ministerka zdravotníctva.