Kampaň Do školy na bicykli 2018 podporil aj Peter Sagan

Bratislava 4. mája (TASR) - Cieľom celoslovenskej kampane Do školy na bicykli je zvýšiť povedomie o udržateľnej mestskej doprave, ukázať mladým alternatívne druhy dopravy, zvýšiť záujem o šport a v neposlednom rade priniesť radosť z cesty do školy. Organizuje ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ).



Aktuálny ročník podporuje úspešný cyklista Peter Sagan. Ako sám vo video pozvánke pre deti povedal, bez toho, aby chodil na bicykli do školy, by teraz asi nebol trojnásobným majstrom sveta.



Školy súťažia o čo najvyšší počet zapojených žiakov a súčasťou súťažných aktivít je aj Zelená karta Petra Sagana. Kartu si budú môcť žiaci vymeniť za zlú známku. Viac informácií je dostupných na www.doskolynabicykli.eu.



Zapojiť sa do projektu je možné od 2. do 14. mája formou online registrácie, samotná kampaň bude prebiehať od 21. do 25. mája. V minulom roku sa do kampane zaregistrovalo 162 škôl a 6439 žiakov, ktorí prešli na bicykloch celkovú vzdialenosť 50.780 kilometrov.