Kampaň za rozvoj miest a dôstojné bývanie

Bratislava 21. mája (OTS) - Súčasné rýchle tempo urbanizácie však prináša nové globálne výzvy, ktoré treba pomenovať a riešiť. Nový projekt Build Solid Ground, financovaný Európskou úniou, skúma a hľadá odpovede na narastajúce problémy so zabezpečením dôstojného bývania pre všetkých ľudí v mestách. Projekt realizuje Nadácia Habitat for Humanity International a ďalších 13 neziskových organizácií.Habitat for Humanity International spustí projekt Build Solid Ground 23. mája na podujatí v Bratislave. Jeho cieľom je inšpirovať občanov, aktivistov, samosprávy, miestne organizácie, či predstaviteľov vlády k spolupráci pri riešení problémov súvisiacich s urbanizáciou v rozvinutých aj rozvojových krajinách.V súčasnosti už žije v mestách 50 percent svetovej populácie a toto číslo rastie bezprecedentnou rýchlosťou. Mestá čelia výzve, ako rýchlo reagovať na príliv nových obyvateľov a nájsť riešenia, ktoré nebudú prehlbovať už teraz dosť veľké sociálne rozdiely. Tlak na mestá absorbovať nových obyvateľov bol taktiež zvýšený utečeneckou krízou v roku 2015, ktorá najintenzívnejšie zasiahla Európu a Blízky východ.Pokiaľ novodobé výzvy spojené s rozvojom miest nebudeme ignorovať, môžu sa stať hnacou silou pre hospodársky rast. Preto je dôležité, spojiť tých najlepších a zdieľať nápady a skúsenosti.“ hovoríz Nadácie Habitat for Humanity International, ktorá projekt vedie.,“ dodáva.Medzinárodný projekt Build Solid Ground sa začne verejnou diskusiou o tom, ako by mali mestá v budúcnosti vyzerať. Uskutoční sa v stredu 23. mája 2018 v Európskom informačnom centre v Bratislave.V diskusnom paneli - Mestský rozvoj: Budovanie miest pre všetkých – vystúpia Elena Szolgayová z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, aktivista a architekt Matúš Vallo a bývalá predstaviteľka vlády a riaditeľka neziskovej organizácie Habitat for Humanity Lesotho, Mathabo Makuta. Diskusiu doplní aj pohľad poslanca Európskeho parlamentu Jana Olbrychta.Panel sa sústredí na kombinovanie procesu tvorby politiky s inovatívnymi prístupmi z oblasti architektúry, mestského plánovania a nových technológií. Bude sa tiež venovať téme, ako si môžu európske a africké mestá vymieňať vedomosti a skúsenosti.Panel organizuje Nadácia Habitat for Humanity International a portál EURACTIV Slovensko Trojročný projekt Build Solid Ground ponúkne sériu podujatí zameraných na rôzne oblasti rozvoja miest. Bude sa zaoberať otázkami ako je bývanie v slumoch, riešenie vlastníctva pozemkov a nehnuteľností, rodová rovnosť a bývanie, vplyvy klimatických zmien a migrácie na rozvoj miest.Prostredníctvom konferencií, diskusií, súťaží a online portálov bude vzdelávať obyvateľov Európskej únie o výzvach novodobých miest a vytvárať príležitosti, aby sa mohli aktívne zapojiť do ich riešení.V rámci projektu navštívia Slovensko a ďalšie európske krajiny aktivisti, predstavitelia miest či politických inštitúcií z afrických krajín.Projekt Build Solid Ground, financovaný Európskou úniou, zrealizuje 14 neziskových organizácií zo siedmich európskych krajín s pomocou financovania z Európskej únie.