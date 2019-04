Kandidát do europarlamentu D. Hatiar predstavil politického chatbota

Chatbot bude dostupný na jeho stránke na sociálnej sieti a možno mu položiť otázky o tom, ako Európska únia funguje a prečo je dôležitá.

Bratislava 17. apríla (TASR) - Prvého politického chatbota na Slovensku v stredu predstavil kandidát koalície Progresívne Slovensko (PS) a Spolu – občianska demokracia do Európskeho parlamentu (EP) Dominik Hatiar. Najmladší kandidát tejto koalície chce zefektívniť svoju komunikáciu, osloviť mladých ľudí a ukázať, že automatizácia a robotizácia nemusí byť hrozbou, ale môže predstavovať šancu pre Slovensko.



Chatbot bude dostupný na jeho stránke na sociálnej sieti a možno mu položiť otázky o tom, ako Európska únia funguje a prečo je dôležitá, o programe koalície PS a Spolu v Európskom parlamente aj o súkromí Dominika Hatiara. „Automaticky odpovie na najčastejšie otázky ľudí o tom, kto som, aký mám program či názor na rôzne témy. Zahrnuli sme do neho videá, ankety. Vďaka nemu budem mať ja aj môj tím viac času na osobný kontakt s voličmi,“ priblížil Hatiar. Na základe jeho odpovedí na otázky chatbota tri mesiace programovala Lucia Malárová.



„Mladí ľudia sú slabo zastúpení v politike a v tej európskej ešte menej ako v národnej. Je to škoda, pretože mladí rozumejú výzvam budúcnosti,” hovorí 25-ročný kandidát. Hatiar sa vytvorením chatbota chcel priblížiť mladým ľuďom. „Budem sa prezentovať v kampani ako prvý skutočne digitálny poslanec,“ tvrdí.



„Naša generácia sa robotov nebojí a vidí ich ako príležitosť na hospodársky rast slovenskej ekonomiky, aby sa dostala z pozície banky lacnej pracovnej sily pre zahraničných investorov do pozície digitálnej inovatívnej ekonomiky, ktorá vytvára nové zamestnania a príležitosti pre všetkých,“ hovorí Hatiar. V 21. storočí ľudia podľa neho najviac potrebujú kritické myslenie a mäkké zručnosti. V Európskom parlamente sa chce zasadzovať napríklad za to, aby mal každý študent nárok na študijný pobyt v zahraničí. Ten má byť príležitosťou pre mladých, aby sa naučili kritickému mysleniu, jazykom, spolupráci v kolektíve a dosiahli lepšiu budúcnosť v globalizovanom svete.