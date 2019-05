Kandidáti na europrokurátora nebudú mať vekové obmedzenie

Vypustenie vekového obmedzenia má umožniť kandidatúru aj mladším uchádzačom, ktorí sú jazykovo lepšie vybavení ako tí starší. Potvrdil to minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd).

Bratislava 22. mája (TASR) - Kandidáti na funkciu európskeho prokurátora už nebudú mať vekové obmedzenie. Povinnosť mať aspoň 40 rokov ruší novela zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre, ktorú 13. mája schválili poslanci Národnej rady SR 100 hlasmi. V utorok (21. 5.) ju podpísal prezident SR Andrej Kiska.



Pre kandidátov má naďalej platiť podmienka aspoň desaťročného výkonu funkcie prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej päť rokov funkcie prokurátora alebo sudcu.



"Pri tejto skupine prokurátorov je navyše predpoklad dobrej jazykovej vybavenosti, keďže ide o mladšiu generáciu prokurátorov, ktorí študovali v období, v ktorom sa kvalitné štúdium jazykov, najmä angličtiny, stalo samozrejmou súčasťou vzdelávacieho procesu," píše rezort spravodlivosti v materiáli.



Poslanci zároveň posunuli do druhého čítania novely zákona o prokuratúre a o prokurátoroch a právnych čakateľoch, ktoré pripravujú pôdu pre fungovanie Európskej prokuratúry v SR. Z úpravy vyplýva, že slovenské orgány majú prísť o pôsobnosť na vyšetrovanie, stíhanie a podanie obžaloby v trestných veciach patriacich do výlučnej pôsobnosti Európskej prokuratúry, ako aj trestných činov, ktoré budú s touto trestnou činnosťou neoddeliteľne spojené.



Upraviť sa tiež majú podmienky pre možnú delenú pôsobnosť delegovaného prokurátora, ktorý bude čiastočne pracovať pre Európsku prokuratúru a čiastočne pre Úrad špeciálnej prokuratúry.