Znášik a Molnár sa pre odmietnutie kandidatúry obrátili na NS SR

Bratislava 5. februára (TASR) - Radovan Znášik a Ján Molnár, ktorým predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko neprijal kandidatúru na prezidenta SR, sa 4. februára obrátili na Najvyšší súd (NS) SR. TASR to potvrdila hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



"Správny súd rozhodne o žalobe do piatich dní od jej doručenia," uviedla Važanová. Podľa zákona, ak správny súd po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, uznesením ju zamietne. Ak ale zistí dôvodnosť žaloby, rozhodne o prijatí návrhu žalobcu na kandidáta na prezidenta SR.



Znášik síce odovzdal potrebný počet podpisov, ale nespĺňa podmienku veku. Voľby budú totiž 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Znášik oslávi 40. narodeniny v apríli. Obrátil sa na Danka so žiadosťou, aby pri určovaní termínu zohľadnil fakt, že od 11. apríla už bude podmienku veku spĺňať. Podľa Znášika mohol Danko zvolať voľby aj na 15. apríla, čo je, ako tvrdí, najneskorší termín.



Molnár chcel kandidovať s podporou poslancov NR SR. Predložil tak parlamentu 15 podpisov od zákonodarcov, no tí tvrdia, že ich od nich získal podvodom. Molnár vyzbieral podpisy na dni otvorených dverí v parlamente. Poslanci hovoria, že podpisovali inú petíciu. Danko sa pre "závažné podozrenia" rozhodol Molnárovu kandidatúru neprijať.