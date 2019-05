VIDEO: Kandidáti PS - Spolu, SaS a KDH vylúčili spoluprácu s ĽSNS

Kandidát spoločnej kandidátky Progresívneho Slovenska a Spolu Vladimír Bilčík vyhlásil, že si spoluprácu, či už na pôde slovenských alebo európskych inštitúcii v ich koalícii nevedia predstaviť.

Bratislava 26. mája (TASR) - Kandidáti SaS, Progresívneho Slovenska (PS) - Spolu a KDH vylúčili spoluprácu s ĽSNS na pôde Európskeho parlamentu. Povedali to v nedeľnej diskusii v priestoroch Európskeho informačného centra (EIC) v Bratislave.



Kandidát spoločnej kandidátky Progresívneho Slovenska a Spolu Vladimír Bilčík vyhlásil, že si spoluprácu, či už na pôde slovenských alebo európskych inštitúcii v ich koalícii nevedia predstaviť.







"Myslím si, že nebudeme spolupracovať," uviedol kandidát strany SaS a poslanec Národnej rady SR Eugen Jurzyca. Ako poznamenal, „my s nimi sedíme v parlamente a zatiaľ sme odolali akejkoľvek forme spolupráce“.







Kandidátka KDH Miriam Lexmann takisto odpovedala, že si spoluprácu nevie predstaviť. Dodala, že si však vie predstaviť, že by jednotlivých poslancov vedela osobne konfrontovať. "ĽSNS sa často odvoláva na kresťanské hodnoty. Ja sa považujem za kresťanku a tie hodnoty vnímam inak a myslím si, že môže prísť k situácii, že sa budem snažiť tomu človeku individuálne vysvetliť ako človek človeku, prečo si myslím, že to, čo hovoria, nie je pravda," doplnila.