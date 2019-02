Kandidátku SMK vo voľbách do europarlamentu povedie P. Csáky

Predseda SMK Péter Őry odhaduje, že strana by vo voľbách mohla získať jedno až dve kreslá. Záležať však bude na účasti, výsledok tiež môže ovplyvniť aj brexit.

Bratislava 9. februára (TASR) - Kandidátku Strany maďarskej komunity (SMK) vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) povedie súčasný europoslanec Pál Csáky. Strana do volieb postaví celkovo 14 kandidátov. Po skončení sobotného rokovania Republikovej rady strany o tom informoval jej predseda Péter Őry.



Dvojkou strany vo voľbách do EP bude jej bývalý predseda József Berényi, trojkou Ákos Horony. Nasledujú Balázs Tárnok, Enikő Mag Fodor, Dávid Nagy, Adrianna Gergely Papp, Zoltán Huďár, Zsolt Baranyai, Anikó Mészáros, Zoltán Környi, Bence Hajdók, Tamás Várady a Lilla Bartalos Szerencsés.



"Vybrali sme 14 mien, ktoré sú schopné jazykovými znalosťami, právnymi znalosťami alebo životnou praxou reprezentovať Slovensko aj jeho maďarskú menšinu v EP," priblížil Őry, ktorý odhaduje, že by strana vo voľbách mohla získať jedno až dve kreslá. Záležať však bude na účasti, výsledok tiež môže ovplyvniť aj brexit. Ak Spojené kráľovstvo z EÚ do volieb odíde, Slováci budú v europarlamente obsadzovať 14 miest, ak nie, 13.



Rada zároveň vyzvala vládu SR na kroky ohľadom nezamestnanosti v južnej časti stredného a východného Slovenska, rodinnej politiky, pozemkových úprav, pitnej vody, ale aj potravinovej bezpečnosti. Žiada tiež zmenu vyhlášky rezortu školstva, na základe ktorej sa určuje najväčší počet žiakov v prvých ročníkoch na stredných školách. Upozorňuje tiež na dôležitosť učenia sa v materinskom jazyku od škôlky až po univerzitu.



Republiková rada SMK sa vyjadrila aj k voľbe prezidenta. "V prípade volieb prezidenta republiky bude nesporne dôležitou úlohou zastaviť nemorálne a neprávne politické okolnosti, ktoré sa v poslednom čase v krajine rozmohli," píše vo vyhlásení.