Kandidátom Sme rodina do Európskeho parlamentu je aj I. Bella

Bratislava 22. februára (TASR) - Hnutie Sme rodina oficiálne odovzdalo na Ministerstve vnútra SR kandidačnú listinu na posty poslancov do Európskeho parlamentu. Zoznam 14 kandidátov hnutia doplnil slovenský kozmonaut Ivan Bella, ktorý bude kandidovať zo štvrtého miesta. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Sme rodina.



Lídrom kandidátky je podpredseda hnutia Peter Pčolinský, z druhého miesta bude kandidovať poslanec Národnej rady SR Ľudovít Goga. Z tretieho miesta kandiduje poslankyňa Petra Krištúfková. "Ja sa pomoci rodinám a matkám venujem tu v slovenskom parlamente už tri roky a toto je oblasť, ktorej by som sa chcela venovať aj v Európskom parlamente. Sú to predsa základné princípy európskeho piliera sociálnych práv, ktorý v roku 2017 predložila Európska komisia a Slovensko sa pod ňu taktiež podpísalo," povedala Krištúfková.



K zvyšným kandidátom po oficiálnom rokovaní pribudol aj prvý slovenský kozmonaut a bývalý stíhací pilot Ivan Bella.