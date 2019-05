Kandidátom V4 na post predsedu EK by mal byť Maroš Šefčovič

Post predsedu EK je pre nás mimoriadne prioritný, povedal pre HN vysokopostavený český zdroj z prostredia európskej politiky.

Praha/Bratislava 28. mája (TASR) - Súčasný podpredseda Európskej komisie (EK) pre Energetickú úniu Maroš Šefčovič je údajne spoločným kandidátom krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na post predsedu Komisie. Informoval o tom v utorok český denník Hospodářské noviny (HN) s odvolaním sa na zdroje z okolia českého premiéra Andreja Babiša a EK.



Babiš podľa HN často tvrdí, že najvyššie funkcie v EÚ zastávajú ľudia, ktorí veľmi nerozumejú Českej republike a ďalším krajinám strednej a východnej Európy. Spolu s premiérmi ďalších krajín V4 - Maďarska, Poľska a Slovenska - má údajne plán, ako to zmeniť.



"Post predsedu EK je pre nás mimoriadne prioritný," povedal pre HN vysokopostavený český zdroj z prostredia európskej politiky.



Komisia je jedinou inštitúciou EÚ, ktorá predkladá právne predpisy na schválenie Európskemu parlamentu (EP) a Rade, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke EÚ.



Poprední predstavitelia EÚ sa stretnú v utorok na mimoriadnom summite, na ktorom budú diskutovať o výsledkoch volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali v dňoch 23. - 26. mája. Podľa HN majú hovoriť aj o najvhodnejších kandidátoch na post predsedu EK.



Šefčovičove šance môže zvýšiť výsledok volieb do EP, ktorého zloženie bude výrazne rozdrobenejšie než doteraz. Najsilnejšie frakcie Európska ľudová strana (EPP) a Progresívna aliancia socialistov a demokratov (S&D) vo voľbách utrpeli výrazné straty a podľa HN budú musieť viac vyjednávať s ostatnými politickými skupinami. To môže nahrávať aj kandidátom, o ktorých sa pred voľbami nehovorilo.



Kandidátov na predsedu EK navrhujú lídri členských štátov, ktorí musia vziať do úvahy výsledky volieb, a o ich návrhu hlasuje Európsky parlament. Krajiny V4 preto budú musieť pre Šefčoviča získať podporu aj mimo tohto regiónu.



Český denník pripomína, že v súvislosti s nomináciou na post predsedu Komisie sa spomína aj francúzsky vyjednávač Únie pre brexit Michel Barnier či výkonná riaditeľka Svetovej banky Kristalina Georgievová z Bulharska. Podľa diplomatických zdrojov by štáty V4 mohli napokon podporiť niekoho z nich výmenou za to, že Šefčovič dostane post šéfa diplomacie EÚ, ktorý v súčasnosti zastáva Talianka Federica Mogheriniová.