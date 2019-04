Kaufland chce v novom projekte dostať do škôl viac ovocia a zeleniny

Bratislava 25. apríla (OTS) - „Čerstvé hlavičky“ majú za cieľ zvýšiť konzumáciu čerstvého ovocia a zeleniny u detí a poskytnúť im pravidelnú dávku zdravej stravy priamo v ich škole. O tom, ktoré školy balíček získajú, teraz rozhodnú zákazníci Kauflandu. Hlasovanie štartuje 25. apríla.Rodičia dobre vedia, aké ťažké je priviesť deti k tomu, aby jedli čerstvé ovocie a zeleninu. Tie sú pritom potrebné pre ich zdravý vývoj a priamo ovplyvňujú schopnosť sústrediť sa, ale aj mnohé ďalšie dôležité zručnosti. Kaufland sa v rámci svojej stratégie spoločenskej zodpovednosti rozhodol prispieť k zmene a prispieť k zlepšeniu stravovacích návykov detí v školskom veku. Spoločnosť pripravila projekt „Čerstvé hlavičky“, do ktorého sa mohli zapojiť všetky základné školy na území Slovenska a zabojovať o 200g balíček ovocia alebo zeleniny pre každého žiaka na každý týždeň počas celého školského roka 2019/2020.O celoročný balíček ovocia a zeleniny od jednotlivých predajní Kaufland súťaží 248 základných škôl, ktoré sa do projektu zapojili. Hlasovať je možnépriamo na webstránke www.cerstvehlavicky.sk registráciou pokladničného bloku z nákupu v Kauflande. Každý takýto blok bude mať hodnotu jedného hlasu a držiteľ bloku ho bude môcť venovať ktorejkoľvek škole, ktorá sa do projektu prihlásila. „,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti KauflandSprievodcami projektu sú milé postavičky v podobe banánu, jablka a papriky, ktoré hravým spôsobom komunikujú potrebu týchto potravín na školách.